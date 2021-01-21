«Неофлекс» автоматизировала процесс выполнения требований МСФО 9 в банке «Уралсиб»

«Неофлекс» завершила проект по комплексной автоматизации расчета стоимости финансовых инструментов и резервов на ожидаемые кредитные убытки в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9 в банке «Уралсиб». Для расчета всех необходимых финансовых показателей была внедрена система Finastra Fusion Risk. В качестве интеграционной платформы в проекте был использован программный продукт Informatica Powercenter.

В рамках проекта командой «Неофлекс» был автоматизирован расчет валовой балансовой стоимости, ожидаемых кредитных убытков и резервов по продуктам бизнес-линий корпоративного, малого и розничного кредитования в точном соответствии с методологией банка и регуляторными требованиями. Кроме того, был реализован расчет всех необходимых показателей для широкого спектра казначейских операций банка, таких как сделки с облигациями и сделки обратного РЕПО, а также расчет резервов по банковской группе «Уралсиб» в рамках периметра консолидации отчетности.

Загрузка и контроль качества данных, необходимых для выполнения расчетов, а также выгрузка рассчитанных показателей в учетные системы банка были автоматизированы с использованием интеграционной платформы Informatica Powercenter. В рамках проекта были интегрированы данные из нескольких десятков источников, включая централизованное хранилище данных, аналитические витрины службы риск-менеджмента банка, а также различные Excel-файлы.

В результате бизнес-пользователи получили аналитический инструмент, полностью автоматизирующий все шаги бизнес-процесса, начиная от работы с исходными данными и заканчивая формальным утверждением результатов расчета. Внедренное решение позволяет специалистам банка гибко настраивать правила расчета различных показателей с использованием понятных бизнес-правил, а также более удобно анализировать данные о рассчитанных резервах, используя богатый инструментарий визуальной аналитики системы Fusion Risk.

«Внедрение решения на платформе Fusion Risk позволило банку автоматизировать большое количество задач по расчету ключевых финансовых показателей, ранее выполнявшихся вручную, снизив тем самым соответствующие операционные риски и повысив продуктивность сотрудников бизнес-подразделений. При этом важнейшей задачей проекта была интеграция и обеспечение высокого уровня качества данных из большого количества разнородных источников, и команда «Неофлекс» с ней полностью справилась, продемонстрировав высокий уровень компетентности. Наличие качественных, детализированных данных во всех необходимых разрезах позволит банку не только проводить автоматизированный расчет резервов в соответствии с требованиями стандарта МСФО 9, но и повысить качество принятия решений по управлению кредитным риском», — отметили в пресс-службе банка «Уралсиб».

«Глубокая экспертиза нашей команды и опыт внедрения аналогичных решений в более чем 15 странах мира позволили нам реализовать данный проект в запланированные сроки и в полном соответствии с требованиями заказчика, включая требования по производительности решения. Также хотелось бы отметить, что важнейшим фактором успеха проекта послужила слаженная командная работа специалистов «Неофлекс» и экспертов из более чем пяти различных подразделений банка, которую нам удалось наладить с самого начала» — отметил Алексей Антонов, директор практики «Технологии финансовых рынков и управления рисками» компании «Неофлекс».