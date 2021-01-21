«Манго телеком» открывает коллтрекинг для подключения сторонних АТС

«Манго телеком» выпустил крупное обновление коллтрекинга. Зимний апдейт включает сразу несколько заметных усовершенствований. Прежде всего — возможность использовать маркетинговую аналитику «Манго телеком» не только при условии, что на стороне заказчика развернута виртуальная АТС того же оператора. Январский релиз также добавляет расширение опций по длительности закрепления телефонных номеров и новые прямые интеграции с рекламными площадками.

Ранее коллтрекинг MANGO OFFICE был доступен только для одноименной облачной АТС, теперь он подключается практически к любой телефонной платформе. «Технически необходимо лишь, чтобы она обменивалась с другой системой оповещениями о событиях, то есть работала с так называемыми вебхуками, а это уже далеко не редкость», — поясняет продакт-менеджер «Манго телеком» Дмитрий Солодкин.

«Манго телеком» впервые открывает одну из базовых услуг для доступа к ней за периметром экосистемы своих коммуникационных инструментов. «Но этот ход вполне очевиден, — считает Солодкин. — За почти четыре года коллтрекинг MANGO OFFICE стал зрелым продуктом с заметной самостоятельной перспективой, то есть достаточно высоким запросом от компаний, которые знают его преимущества и заинтересованы в нем, но по тем или иным причинам не хотели бы менять телефонию полностью».

Распространенный в современном маркетинге инструмент оценки эффективности рекламных размещений, коллтрекинг позволяет в точности установить, контакт с какой рекламой предшествовал звонку потенциального клиента. Используется сложная механика, когда для каждого посетителя на сайте рекламодателя отображается уникальный телефонный номер. Звонок по нему однозначно идентифицирует будущего потребителя и позволяет проследить его предыдущие действия — вплоть до клика на конкретное объявление или баннер и запроса в поиске.

Коллтрекинг MANGO OFFICE отличается от других имеющихся на рынке решений повышенной точностью — за счет того, что телефонные номера добавляются на сайт заказчика автоматически, по реальному трафику. При этом плата определяется фактическими показами номеров, без необходимости в большом объеме закупать служебные номера для безошибочного функционирования сервиса.

Отдельно устанавливается время ожидания, то есть срок активности номера после того, как посетитель закроет сайт, но потенциально все еще способен позвонить. Коллтрекинг MANGO OFFICE после зимнего обновления закрепляет номер на период до 120 минут.

«В зависимости от сферы бизнеса клиент может обратиться мгновенно, а может, например, подробно изучить сначала варианты приобретения продукта или услуги у конкурентов и только потом сделать звонок», — рассказывает Дмитрий Солодкин.

Разрабочики «Манго телеком» также сообщили, что новая версия коллтрекинга поддерживает обмен данными о расходах на рекламу с площадкой Mytarget. Ранее были объявлены интеграции MANGO OFFICE с рекламными платформами VK и Facebook.