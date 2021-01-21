Corpsoft24 предоставила услуги IaaS и ПО «1С» производителю индейки «Краснобор»

Облачный провайдер Corpsoft24 начал сотрудничество с одним из крупнейших в России производителей мяса индейки компанией «Краснобор». CorpSoft24 предоставит свои мощности «Краснобору» для организации резервного хранилища и файлового сервера.

«Краснобор» – третий по величине производитель диетического мяса индейки в России, на рынке с 2000 г. Компания занимает 7,3% рынка и развивает производство как в связи с растущим спросом внутри страны, так и перспективами экспорта продукции на рынки стран Ближнего Востока и Азии.

Производство «Краснобора» автоматизировано на базе множества ИТ-систем, и для их стабильной и бесперебойной работы компании потребовалась организация резервного хранилища данных и файлового сервера.

Техническая служба компании Corpsoft24 оперативно подготовила решение для клиента и предоставила в рамках бесплатного тест-драйва услугу IaaS на месяц, после чего был заключен договор. Помимо услуг аренды вычислительных мощностей, Corpsoft24 предоставляет «Краснобору» программное обеспечение на базе «1С».

«Надежность облачного провайдера очень важна, так как минимальные сбои в работе ИТ-систем влекут за собой простои на производстве, разрывы в логистических цепочках и огромные убытки, ведь мы работаем с продукцией, которая должна попадать к потребителям только свежей», – сказал Михаил Кандалов, директор по ИТ компании «Краснобор».

«Благодаря размещению данных в облаке «Краснобор» обеспечит стабильность работы ИТ-систем и высокий уровень защиты данных. Передав эти задачи в облако, компания сможет сосредоточиться на развитии своего основного бизнеса», – отметил Константин Рензяев, генеральный директор Corpsoft24.