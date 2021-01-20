Спецпроекты

На коммуникационной платформе «Mail.ru для бизнеса» появился новый офисный пакет

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group и «Р7 Офис» объявили о начале партнерства в области программного обеспечения для офисных процессов. Благодаря сотрудничеству пользователи коммуникационной платформы «Mail.ru для бизнеса» получили бесшовный доступ к функционалу и возможностям решения «Р7-Офис» для создания и редактирования документов.

Коммуникационная платформа «Mail.ru для бизнеса» позволяет компаниям любого размера эффективно вести коммуникацию как внутри компании, так и за ее пределами. В состав платформы входит корпоративная почта, мессенджер Myteam и файловое хранилище Teambox.

Хранилище Teambox позволяет организовать совместный доступ к файлам: сотрудники могут одновременно просматривать и редактировать их. В рамках партнерства Mail.ru Group провела интеграцию хранилища Teambox с профессиональными редакторами документов, таблиц и презентаций «Р7-Офис».

Таким образом, пользователи платформы «Mail.ru для бизнеса» получили прямой доступ к продуктам «Р7-Офис» через привычный интерфейс Teambox, без необходимости самостоятельно проводить интеграцию и настройку решения.

«Развивая нашу платформу, мы стремимся покрыть как можно больше потребностей бизнеса. С помощью корпоративной почты и мессенджера Myteam компании любого размера могут наладить эффективную коммуникацию между сотрудниками, которая лежит в основе успеха современного бизнеса. Бесшовная интеграция продуктов “Р7-Офис” с нашим файловым хранилищем Teambox расширяет возможности платформы “Mail.ru для бизнеса”, делая ее еще более гибкой. Наши пользователи получают доступ ко всем необходимым для работы инструментам через единое решение», — сказал Егор Юдин, директор по партнерствам «Mail.ru для бизнеса».

«Интеграция “Р7-Офис” в популярные и широко востребованные сервисы “Mail.ru для бизнеса” позволяет пользователю быть более свободным в плане выбора платформы для работы, и если нужен легкий удобный офисный пакет, то платформа “Р7-Офис” становится оптимальным выбором», — говорит генеральный директор АО «НКТ» Наталия Агафонова.

Другие материалы рубрики

EPAM покупает американскую финтех-компанию

Два главных тренда в развитии искусственного интеллекта

Производители российской электроники пожаловались Минцифры на недофинансированность в сотни миллиардов

Samsung выпустила сверхбыстрые SSD для древних ПК и ноутбуков

Счетная палата строит ИТ-систему, которая сделает госкомпании и госкорпорации прозрачными для проверок

«Мозговой трест» цифровой экономики потратит 8 млрд руб. на развитие искусственного интеллекта

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие спортивные наушники с защитой от воды: хиты продаж

Контрафактные расходники: деньги в песок ради мнимой экономии

Техноблог

Как работают умные замки?

Техника за миллион: самые дорогие устройства на рынке

Показать еще

Наука

Новый электронный чип ИИ работает просто от света

Суперкомпьютер рассказал, что Земля стала обитаемой случайно

Сбросить наши биологические часы можно щелчком молекулярного переключателя

Новые находки ученых: ИИ проанализировал палеонтологическую летопись
Показать еще
Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом