Спецпроекты

Голосовой робот от МТТ сэкономил более 500 часов работы рекрутеров DPD

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

МТТ и DPD автоматизировали подбор персонала с помощью голосового робота, собранного на платформе VoiceBox от МТТ.

«С началом сезона в доставке необходимо быстро масштабироваться и нанимать много водителей и сотрудников склада. Мы публикуем очень много вакансий во всех городах присутствия компании и входящий поток соискателей кратно возрастает, - говорит Михаил Исаев, руководитель проекта по автоматизации процессов подбора персонала компании DPD Россия. – Нам потребовалось решение, которое позволило бы фильтровать этот входящий поток и экономить время рекрутеров. И таким решением стал голосовой робот, собранный на платформе VoiceBox от МТТ. Он автоматизировал первичное интервью с соискателями и за 2,5 месяца сэкономил более 500 часов работы рекрутеров».

Голосовой робот автоматизирует первичный отбор соискателей на массовые вакансии. Он задает кандидату список основных вопросов, которые принципиально важны для компании: уточняет, из какого города кандидат и на какую должность претендует. Спрашивает об опыте, навыках и других компетенциях. Если кандидат соответствует формальным требованиям, заполненная анкета поступает к HR, если нет — робот сообщает об этом и прощается. Специалисты отдела кадров анализирует данные и решают кого пригласить на личное собеседование для уточнения дополнительной информации. Такой подход позволяет ускорить процесс набора линейного персонала в разы и избавить сотрудников HR-отдела от рутинных звонков.

«Голосовой робот – это универсальный помощник не только для HR, но и для других подразделений компаний. Он может быстро оповещать тысячи клиентов о новых предложениях и акциях, подтверждать доставку, проводить опросы. Сферы его применения ограничены только фантазией менеджеров. Робот может автоматизировать любой рутинный процесс коммуникации, - говорит Александр Николаев, директор департамента развития продуктов компании МТТ. - Платформа VoiceBoх от МТТ позволяет в одном «окне» получить комплекс услуг: голосового робота, услуги связи и нумерацию. При этом создать робота можно бесплатно, оплачивается только трафик».

Интерфейс VoiceBoх прост и интуитивно понятен. Работать в нем может любой специалист без навыков программирования. Робот собирается из готовых функциональных блоков: входящие и исходящие вызовы, распознавание и синтез речи, интерактивное меню, логическая обработка, переадресация, интеграция с внешней базой данных. В зависимости от целей рекламной или информационной кампании можно выбрать подходящий номер: городской или в формате 8-800. Также можно планировать кампании на определенный период и в режиме реального времени отслеживать статистику. Кроме того, VoiceBox может быть интегрирован с большинством CRM-систем, например, Битрикс24 или AmoCRM.



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