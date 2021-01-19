«Техносерв Cloud» поддерживает дистанционную работу «Мирогрупп ресурсы»

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» и отечественный экспортер зерна «Мирогрупп ресурсы» (входит в «Деметра-Холдинг») объявили о начале сотрудничества.

«Техносерв Cloud» предоставил заказчику виртуальную инфраструктуру на базе VMware для обеспечения бесперебойной работы части бизнес-приложений, в том числе 1С, корпоративных информационных систем и инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI). Услуга поддержки VDI была разработана провайдером специально под задачи компании и оказывается на эксклюзивной основе. Виртуализированные рабочие места сотрудников теперь размещены в облаке Техносерв Cloud, позволяя при необходимости поддерживать дистанционный формат работы. Их управление и защита осуществляются централизованно, что значительно упрощает работу ИТ-специалистов компании. Также технология VDI обеспечивает сокращение затрат на обслуживание пользовательских рабочих мест.

Арендуемые вычислительные мощности позволяют экономить на закупке оборудования для расширения собственной вычислительной инфраструктуры и быстро их масштабировать при появлении необходимости. Специалисты «Мирогрупп Ресурсы» полностью контролируют управление своими данными, а комплексное техническое сопровождение и защиту информации обеспечивают эксперты Техносерв Cloud. Важной для клиента характеристикой стала высокая доступность виртуальных ресурсов: облачная платформа гарантирует ее на уровне 99,95 %, что составляет не более 21 минуты простоя в месяц.

«Наша компания динамично развивается по всем направлениям, быстро реагирует на изменения рынка, активно расширяет географию продаж. Поэтому нам важно, чтобы наша IT-инфраструктура соответствовала темпам нашего развития. Работа с надежным партнером Техносерв Cloud позволяет нам быть уверенными в качестве предоставляемых услуг и поддержке в случае необходимости развертывания новых виртуальных мощностей», – отметил Сергей Сафронов, директор по информационным технологиям «Мирогрупп ресурсы»

«Специально для компании «Мирогрупп ресурсы» мы развернули в нашем облаке услугу VDI. Быстро воплотить желание заказчика в реальность нам помогла экспертиза и опыт работы с этой технологией специалистов Группы «Техносерв», – сказал Михаил Блинов, руководитель облачного провайдера Техносерв Cloud. –Техносерв Cloud помогает компаниям из разных отраслей экономики в оптимизации ИТ-инфраструктуры и ускорении бизнес-процессов. И с каждым годом спрос на наши услуги только возрастает. Мы обладаем всеми необходимыми сертификатами соответствия требованиям законодательства РФ и лицензиями ФСТЭК и ФСБ России. Высокую надежность услуг Техносерв Cloud подтверждает и Сертификат соответствия требованиям международного стандарта PCI DSS версии 3.2.1».