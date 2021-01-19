Спецпроекты

«Норбит» и Arenadata займутся продвижением решений для работы с большими данными

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Норбит» (входит в группу «Ланит») и Arenadata объявили о начале сотрудничества. «Норбит» в статусе сертифицированного партнера расширит линейку предлагаемых решений для построения корпоративных хранилищ данных, управления данными и построения аналитических решений.

Компании займутся продвижением и внедрением программных продуктов с открытым исходным кодом, интегрированных в единую платформу Arenadata Enterprise Data Platform (EDP). Платформа позволяет решать задачи сбора данных, их трансформации и аналитической обработки, интеграции моделей машинного обучения для целей прогнозирования. Решения на базе Arenadata обладают оптимальной совокупной стоимостью владения в сравнении с аналогами и соответствуют требованиям импортозамещения.

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», сказал: «Наши заказчики стали осознавать неисчерпаемые возможности технологий обработки больших данных в сочетании с технологиями машинного обучения. С их помощью компании могут управлять оттоком клиентов, прогнозировать спрос, следить за качеством продукции, предсказывать поломки оборудования и др. Команде «Норбит» интересна задача по созданию новых продуктовых решений, в лице Arenadata мы приобрели сильного технологического партнера».

Антон Мартынов, директор по работе с партнёрами Arenadata, отметил: «Мы рады, что в числе наших партнёров появилась компания «Норбит», которая на протяжении 20 лет занимает лидирующие позиции в сфере ИТ-консалтинга. Мы уверены, что на базе платформы Arenadata компания создаст отраслевые вертикальные решения для эффективной работы с задачами заказчиков».

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