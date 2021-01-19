«Эфко» доверила рутинные процессы программным роботам Uipath

ГК «Эфко» начала масштабную роботизацию рутинных процессов на базе решений Uipath. Совместно с ИТ-компанией GMCS реализованы три RPA-проекта, что позволило в разы сократить время, которое специалисты вынуждены тратить на однообразную работу.

Пилотным проектом стала роботизация процесса согласования заявок на оплату. Ранее этим занимались два специалиста, которые тратили не менее восьми минут на обработку каждой заявки, число которых в пиковые периоды превышало 100. Теперь ее соответствие установленным критериям проверяет робот, а специалист лишь контролирует его действия. В результате на каждую заявку уходит менее трех минут, и занимается этим только один специалист.

Робот, созданный GMCS на основе RPA-платформы Uipath, также позволил «Эфко» взять под контроль поток входящих заказов. Он проверяет успешность импорта каждой заявки в систему «1С» и автоматически отправляет уведомление, если заказ теряется. Ранее эту проверку приходилось делать вручную.

Наконец, внедренное GMCS, золотым бизнес-партнером Uipath в России, RPA-решение автоматизировало процесс проверки новых контрагентов. Теперь сотруднику достаточно указать ИНН компании, и робот сам проверяет ее по всем необходимым базам данных. Время, которое тратится на эту работу, удалось сократить в пять раз.

«Наши решения помогают компаниям освободить работников от выполнения рутинных задач и дать им возможность заниматься вопросами развития бизнеса, — сказала Светлана Анисимова, генеральный директор Uipath в России и СНГ. — После их внедрения специалисты лишь контролируют роботов, подключаясь на этапе принятия решения».

В среднем роботизация каждого процесса занимала 1,5-2 месяца. Этот срок включает весь спектр работ — от первого обсуждения проекта с заказчиком до его полноценного запуска после тщательного тестирования.

«Компания «Эфко» подошла к роботизации поэтапно, от процесса к процессу, не свернув своих планов даже в условиях карантинных ограничений. Эффективность от роботизации замерялась после каждого проекта, что воодушевляло совместную проектную команду и давало новые идеи, где еще можно применить роботов», — отметил Дмитрий Смыкалов, руководитель RPA-практики компании GMCS.

«Эфко» продолжит цифровизацию бизнес-процессов. После успешного внедрения роботов на основе платформы Uipath в финансовом департаменте, планируется роботизация логистики и брендового бизнеса.

«Для нас важно провести глобальную цифровизацию работы компании и освободить сотрудников от рутины, направив их потенциал на решение творческих и инновационных задач, — сказал Станислав Логинов, заместитель генерального директора ГК «Эфко» по информационной стратегии. — Внедрение роботов позволило не только переориентировать сотрудников на более интересные задачи, но и избежать репутационных рисков, которые возможны в случае возникновения вызванных человеческим фактором ошибок».