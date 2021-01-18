Спецпроекты

«Медицина» модернизировала систему связи на базе решений Avaya

Интеграция Инфраструктура

Avaya Holdings, глобальный поставщик решений в области бизнес-коммуникаций, реализовала проект по обновлению и расширению существующей системы связи Avaya в компании «Медицина». Цель проекта – обеспечить единую сеть унифицированных коммуникаций во всех подразделениях учреждения, организовать для сотрудников предприятия мобильный доступ к корпоративной связи и улучшить взаимодействие специалистов контактного центра с пациентами.

Потребность в расширении возможностей системы связи появилась у «Медицины» в связи со строительством нового высокотехнологичного онкологического амбулаторно-диагностического центра на 300 рабочих мест. Ввиду возросшей нагрузки на операторов стала очевидна необходимость увеличения ресурсной емкости контакт-центра клиники. Было принято решение не менять поставщика оборудования, а провести модернизацию уже существующей системы связи Avaya, так как многолетний опыт эксплуатации клиникой решений Avaya доказал их надежность и высокое качество.

В рамках проекта в инфраструктуру контактного центра «Медицины» была интегрирована платформа Avaya Aura R8 на 600 абонентов в существующем медицинском центре, а также расширение на 300 абонентов в новом онкологическом центре в Химках. Ядро данной платформы включает в себя все возможности унифицированных коммуникаций, в частности, интеллектуальную платформу Avaya Workplace, контактный центр Avaya CC Elite на 52 оператора, систему микросотовой DECT-связи, систему распознавания и синтеза речи, систему записи разговоров и систему отчетности.

«Avaya имеет обширный опыт в реализации комплексных решений по цифровой трансформации систем связи самых различных организаций, в том числе медицинских учреждений. Мы понимаем, насколько важна в этой сфере оперативность и слаженная работа, поэтому делаем все, чтобы предоставлять нашим клиентам надежные и эффективные решения. Мы благодарим компанию «Медицина» за долгое и плодотворное сотрудничество и надеемся, что модернизированная система будет полностью отвечать новым задачам учреждения», — сказал Андрей Корнилов, менеджер по работе с медицинскими учреждениями, Avaya.

Благодаря решениям Avaya удалось организовать единую отказоустойчивую систему унифицированных коммуникаций и службу контактного-центра, а также создать мобильный доступ сотрудников клиники к корпоративным средствам связи. Интеграция DECT-телефонии с системами палатной сигнализации в новом центре дала возможность медицинским работникам получать оперативную информацию о пациентах и мгновенно реагировать на их запросы.



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