Спецпроекты

«Контур.Диадок» и «Платформа ЭДО» теперь в роуминге

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Абоненты «Контур.Диадока» и «Платформы ЭДО» смогут отправлять и принимать в электронном виде товарные накладные, акты, счета-фактуры, УПД и другие документы. Данные о маркированном товаре в электронных УПД корректно передаются в роуминге. Благодаря ЭДО сведения из УПД автоматически направляются в систему маркировки при подключении соответствующей опции.

Пользователи двух разных систем электронного документооборота (ЭДО) смогут обмениваться документами. Это возможно, только когда между операторами ЭДО настроена роуминговая связь.

Роуминговая технология упрощает обмен юридически значимыми документами с теми контрагентами, которые подключены к другому оператору ЭДО. Документы в роуминге передаются так же быстро, как и между клиентами одного оператора.

Дмитрий Афанасьев, директор по работе с партнерами и руководитель направления маркировки IT-компании «Платформа ОФД», сказал: «Электронный документооборот становится необходимой составляющей эффективности бизнеса, особенно в торговле. ЭДО-роуминг дает контрагентам возможность бесшовного обмена документами между разными операторами ЭДО. Он полностью закрывает вопрос надежной передачи прав собственности на маркированные товары между поставщиками и магазинами. Благодаря настройке роуминга клиенты сервисов Контур.Диадок и «Платформа ЭДО» теперь получили дополнительное преимущество и смогут развивать деловой оборот в удобном дистанционном формате».

Роман Акимов, менеджер проектов развития «Контура», отметил: «Мы стремимся развивать роуминговое покрытие и рады, что в самом конце 2020 года смогли перевести в промышленную эксплуатацию роуминг с компанией «Платформа ОФД». Пользователи Контур.Диадока уже могут обмениваться электронными документами с клиентами системы «Платформа ЭДО». Сейчас для этого необходимо на сайте Контур.Диадока заполнить заявку на роуминг. В ближайшее время мы с партнером планируем запустить в роуминге отправку приглашений контрагентам, это ускорит настройку связи между пользователями двух систем ЭДО. Развитие роуминга — важное направление для Контура. Когда роуминг настроен, клиентам проще перейти на ЭДО со своими контрагентами, которые используют системы других операторов. Если роуминга между операторами нет, компаниям приходится поддерживать документооборот на бумаге или осваивать еще одну систему ЭДО».

По данным ассоциации РОСЭУ, «Контур» лидирует по количеству настроенных роуминговых соединений: компанией заключено 26 роуминговых соглашений с другими операторами ЭДО, в том числе 8 новых соединений с другими операторами настроено в 2020 году.

Другие материалы рубрики

Счетная палата строит ИТ-систему, которая сделает госкомпании и госкорпорации прозрачными для проверок

«Мозговой трест» цифровой экономики потратит 8 млрд руб. на развитие искусственного интеллекта

Суд восстановил в должности сокращенного топ-менеджера «Техносерва», но он отказался работать в компании

ОНЛАЙН-конференция CNews «HR Tech 2021» состоится 25 февраля

МВД заставляют потратить миллиард на «российские ПК», которых нет в реестре отечественного «железа»

Уходит глава российской IBM

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM

Обзор Xbox Series X: действительно новое поколение

Техноблог

Насколько опасны ИК-термометры?

Лучшие вертикальные пылесосы до 25 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Суперкомпьютер рассказал, что Земля стала обитаемой случайно

Сбросить наши биологические часы можно щелчком молекулярного переключателя

Новые находки ученых: ИИ проанализировал палеонтологическую летопись

Микроэлектроника будет еще меньше: в чипы полностью встроили светодиоды
Показать еще
Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом