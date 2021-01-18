Спецпроекты

Konica Minolta представила IoT-платформу FORXAI для обработки фото и видео

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Konica Minolta запустила платформу FORXAI для обработки изображений. Она создана на базе интернета вещей и искусственного интеллекта, а также запатентованных компанией технологий визуализации. Платформа может применяться в разных областях: производстве, маркетинге, сельском хозяйстве, здравоохранении.

В основе FORXAI лежит технология Konica Minolta, объединяющая четыре инновации в сфере обработки изображений, оптики, работы с материалами и микрообработки. Вместе с AI и IoT она обеспечивает обработку и распознавание изображений в режиме реального времени. Кроме того, большую роль в создании FORXAI сыграли исследования компании в области анализа поведения людей и диагностики.

Платформа FORXAI помогает проводить удалённый мониторинг: собирать и анализировать данные, рассчитывать риски и делать прогнозы. Результаты анализа визуализируются в удобной форме.

Платформа «захватывает» изображения и видео, а затем обрабатывает полученные данные. Обработка картинки в режиме реального времени проходит при помощи периферийных вычислений на основе AI. После этого она дополняется за счёт облачных вычислений. При этом алгоритмы искусственного интеллекта могут работать и в «облаке».

Платформа FORXAI настраивается с помощью программных продуктов, которые работают на периферийных устройствах, периферийных вычислительных системах и в «облаке». Благодаря технологиям искусственного интеллекта и интернета вещей заказчики получают возможность работать с дополнительными функциями для сбора данных, управления удалёнными устройствами, обновления алгоритмов, ускорения обработки изображений. Также расширяются функции для API- и SDK-разработки.

Таким образом, платформа может быть кастомизирована в соответствии с конкретными потребностями заказчика. В результате она помогает решать проблемы в самых разных направлениях бизнеса. Например, FORXAI уже используется как элемент системы «умного» сельского хозяйства на одной из японских ферм. Она помогает определять, насколько выросли растения и нуждаются ли они в обработке, что снижает нагрузку на сотрудников.

Кроме того, платформа может обеспечивать безопасность. К примеру, в Колорадском университете она используется для визуализации опасных газов, невидимых для человеческого глаза. Также FORXAI может применяться для бесконтактного измерения, мониторинга и визуализации температуры тела.

Другие материалы рубрики

Счетная палата строит ИТ-систему, которая сделает госкомпании и госкорпорации прозрачными для проверок

«Мозговой трест» цифровой экономики потратит 8 млрд руб. на развитие искусственного интеллекта

Суд восстановил в должности сокращенного топ-менеджера «Техносерва», но он отказался работать в компании

ОНЛАЙН-конференция CNews «HR Tech 2021» состоится 25 февраля

МВД заставляют потратить миллиард на «российские ПК», которых нет в реестре отечественного «железа»

Уходит глава российской IBM

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM

Обзор Xbox Series X: действительно новое поколение

Техноблог

Насколько опасны ИК-термометры?

Лучшие вертикальные пылесосы до 25 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Суперкомпьютер рассказал, что Земля стала обитаемой случайно

Сбросить наши биологические часы можно щелчком молекулярного переключателя

Новые находки ученых: ИИ проанализировал палеонтологическую летопись

Микроэлектроника будет еще меньше: в чипы полностью встроили светодиоды
Показать еще
Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом