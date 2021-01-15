Спецпроекты

VOKA и «БелЖД» представили новый видеосервис

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«БелЖД», оператор белорусской сети железных дорог, запустила видеосервис VOKA на технологической платформе SPB TV – интерактивное цифровое телевидение компании А1.

Это масштабный национальный проект, благодаря которому пассажирам «БелЖД» уже доступны сотни популярных фильмов из библиотеки VOKA. В дальнейшем контент для просмотра в дороге будет обновляться. В каждом поезде установлен физический сервер, поэтому воспользоваться услугами видеосервиса можно только по внутренней сети «БелЖД».

Технологическое решение для запуска VOKA на железной дороге предоставлено компанией SPB TV. На объектах транспорта в условиях ограниченной мощности оборудования и пропускной способности такое полноценное ОТТ-решение c использованием ядра платформы Rosing внедряется впервые.

В ближайшей перспективе планируется полноценная интеграция с сетью оператора для увеличения функциональных возможностей для конечного пользователя.

«Мы постоянно стремимся к тому, чтобы наши пользователям имели возможность получить новый зрительский опыт, и стараемся удивлять их не только контентом, но и современными технологиями. Запуск VOKA в поездах БелЖД, осуществленный благодаря сотрудничеству с нашими коллегами из SPB TV, - еще один важный шаг в этом направлении. Уверен, что пассажиры оценят новый формат и уровень досуга в поездах», - отметил заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Генеральный директор SPB TV Кирилл Филиппов считает, что у разработки есть широкие перспективы на медиарынке: «Это первый опыт внедрения подобного решения. Мы планируем развивать такой формат ТВ-сервисов и видим большие возможности для его применения. Этот кейс показал, что технологические разработки SPB TV делают возможным создание как масштабных транснациональных проектов, так и небольших локальных сервисов».

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