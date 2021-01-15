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Кассовые программные решения семейства Set включены в реестр российского ПО

Интеграция Бизнес-приложения ИТ в госсекторе Ритейл

Кассовые программные решения семейства Set включены в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных» от Минцифры России.

Присутствие в реестре позволит избежать роста цен на Set Retail в 2021 г. за счет сохранения налоговой льготы, без перехода к выплате НДС 20%. Вхождение в реестр подтверждает соответствие ПО всем требованиям государства по безопасности и надежности, упрощает ритейлерам выбор российского решения на замену зарубежному.

Официальный статус отечественного ПО получила система автоматизации торговли Set Retail 10 и входящие в ее состав модули, а также система контроля кассовых операций Set Prisma.

Продукты вошли в категорию «Информационные системы для решения специфических отраслевых задач» к концу декабря 2020 г. в соответствии с приказами Минцифры России №634 от 30 ноября 2020 г. и №755 от 25 декабря 2020 г.

С 2021 г. НДС 20% будет облагаться все зарубежное ПО и все российское ПО вне реестра согласно поправкам в Налоговый кодекс, которые внесены Федеральным законом от 31 июля 2020 г. №265-ФЗ.

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