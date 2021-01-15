IBS нормализовала данные по закупкам в ТМК

Специалисты компании IBS нормализовали более 170 тыс. позиций справочника номенклатуры, закупаемой «Трубной металлургической компанией» (ТМК). Проектная команда объединила две информационные системы — ТМК и входящего в компанию «Волжского трубного завода» (ВТЗ), сформировала единую методологию ведения справочника, разработала классификатор и шаблоны формирования наименований, выделила критическую закупаемую номенклатуру. Это позволило компании сократить трудозатраты на работу с большим объемом данных, минимизировать ошибки при учете и более эффективно управлять ресурсами.

Предприятия ТМК вели два справочника для учета закупаемых товаров, необходимых для текущей деятельности, в том числе производства. Из-за разницы во внутренних требованиях в базах накопились дубли и неточности. Для улучшения качества бизнес-процессов потребовалось объединить справочники, нормализовать записи и привести их к стандартизованному виду. Специалистам IBS предстояло разработать единую методику и подходы к ведению номенклатуры, видов материалов и классов оценки. Кроме того, требовалось определить и выделить в общем объеме закупаемой номенклатуры «критическую продукцию» квалифицированных поставщиков, участвующую в производстве и требующую особого подхода.

Реализация проекта заняла 12 месяцев. На первом этапе команда IBS провела анализ качества данных на предмет ошибок, обусловленных децентрализованным ведением справочника ТМЦ в двух информационных системах компании. В этой работе участвовали все предприятия российского дивизиона ТМК, использующие для учета систему SAP EPR. По итогам этапа была сформирована концепция проекта, утвержден владелец объединенного справочника, согласованы подходы по изменению бизнес-процессов.

На втором этапе команда IBS разработала методику нормализации, регламент ведения справочника номенклатуры и классификатор ТМЦ с учетом требований, применяемых к ранее используемым группам материалов. Были сформированы правила определения видов материалов в зависимости от выбранного класса. Для каждого класса определены допустимые единицы измерения и целевые виды материалов, созданы и согласованы шаблоны структурирования данных, а также правила автоматической генерации наименований с учетом особенностей ERP-системы ТМК. Для поддержания в актуальном состоянии методологии учета ТМЦ была создана экспертная группа, в которую вошли представители всех предприятий — участников проекта.

«Унификация данных о материалах и ценностях, которые закупает компания, позволяет вести объективный учет и более эффективно управлять ресурсами ТМК. Благодаря единой номенклатуре наши предприятия могут точнее оценивать свои потребности и планировать закупки, учитывая запасы в других подразделениях. Общие правила также существенно сократят трудозатраты при работе с анализом данных закупок, а в перспективе будут способствовать их интеграции с новыми цифровыми системами, которые внедряются для управления производством ТМК, в том числе с системой интегрированного планирования (СИП)», — сказал директор по управлению цепочками поставок ТМК Илья Зырянов.

Евгений Антропов, директор отделения управления мастер-данными IBS, сказал: «Команда IBS нормализовала 150 тыс. позиций, а также дополнительно 23 тыс. позиций справочника, возникших в ходе реализации проекта. Выявлена дублирующая номенклатура и описан процесс дедупликации, определены неполно и некорректно описанные позиции. Уже более месяца нормализованные данные успешно эксплуатируются в продуктивной системе ТМК. В качестве основного инструмента работы с данными была использована наша собственная разработка — продукт «IBS Нормализация», в основе которой лежит технология машинного обучения. Эта система продемонстрировала широкие возможности по организации проектных работ, особенно в условиях вынужденной самоизоляции, удаленной работы экспертов и сотрудников IBS и ТМК».