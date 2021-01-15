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Axis Communications представила решение видеоаналитики на основе ИИ

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Axis Communications представила интеллектуальное приложение для видеоаналитики AXIS Object Analytics с применением искусственного интеллекта (ИИ) на базе глубокого обучения. Приложение подходит для систем охраны общественных зданий, складов, парковок и других объектов. Оно будет предустановлено в камерах, функционирующих на базе глубокого обучения, с прошивкой 10.3 и более поздними версиями, что повысит функциональность камер без дополнительного оборудования и лишних затрат.

Простой и удобный интерфейс приложения позволяет легко настроить индивидуальные сценарии видеонаблюдения, выбрав условия запуска анализа видео. Например, анализ видео начинается, когда какой-либо объект (человек или транспортное средство) входит в зону наблюдения или пересекает установленную виртуальную границу. Благодаря интеллектуальным алгоритмам приложение способно игнорировать объекты, которые чаще всего становятся причиной ложных сигналов – например, растения, которые колышутся на ветру, или быстро движущиеся по земле тени.

В приложении AXIS Object Analytics обработка данных происходит в кратчайшие сроки, снижены требования к полосе пропускания и объему дискового пространства для хранения данных. При необходимости приложение интегрируется с системой управления событиями и другими сетевыми решениями.

Одна из камер, которая поддерживает приложение, – это фиксированная корпусная камера AXIS Q1615 Mk III, которая является идеальной платформой для видеоаналитики. Эта фиксированная корпусная камера оснащена инновационным двухкомпонентным чипсетом, который позволяет с высокой точностью классифицировать объекты с помощью фирменного чипа Axis ARTPEC-7 и процессора глубокого обучения.

Анализ изображения непосредственно в камере повышает скорость работы и расширяет возможности масштабирования системы видеонаблюдения. Помимо этого, камера обрабатывает видеоизображения в режиме реального времени, что сокращает затраты и упрощает архитектуру системы. AXIS Q1615 Mk III снимает со скоростью 120 кадров в секунду в разрешении HDTV 1080p, что позволяет ей детально фиксировать быстро движущиеся объекты и распознавать людей при любом освещении. Технологии Axis Lightfinder 2.0 и Axis Forensic WDR гарантируют, что даже при практически полном отсутствии освещения изображение будет сохранять высокое качество и будет цветным.

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