«Алвиса» автоматизировала обновление ERP-системы с помощью «1С-Ижтиси»

«1С-Ижтиси» помогла компании «Алвиса» автоматизировать обновление ERP-системы. Годовой сервис обновления измененных конфигураций позволил вдвое сократить сроки обновления «1С» и в 3 раза снизить финансовые затраты.

ООО «Алвиса» является российским дивизионом ALVISA Group — международной диверсифицированной алкогольной компании. Для управления предприятием установлены комплексные системы: «1C:ERP» и «1С:Производство алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP», которые регулярно дорабатываются.

Ранее изменённую конфигурацию программисты обновляли вручную. Весь процесс от установки нового релиза до исправления ошибок мог занимать до трёх недель. Для сокращения трудозатрат компания обратилась к сервису автоматизированного обновления нетиповых конфигураций 1С от ижевской фирмы «1С-Ижтиси». В результате перехода на этот сервис финансовые затраты организации сократились почти в 3 раза, а временные — в 2 раза.

«Благодарим компанию «1С-Ижтиси» за выполняемую работу, которая позволяет нам сократить время на обновление сложной конфигурации ERP с алкогольным блоком и серьезным количеством доработок. Мы признательны за качество выполняемых работ, скорость и желание помочь нам в оптимизации наших внутренних процессов», — сказал Алексей Синюгин, директор по информационным технологиям «Алвиса».