Спецпроекты

X-Com оснастила рабочие места администрации университета ИТМО

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Х-Com Санкт-Петербург выполнила проект масштабирования информационной системы Университета ИТМО – ведущего вуза России в области информационных и фотонных технологий. В рамках проекта рабочие места руководства учреждения оснащены компьютерами и копировально-печатным оборудованием.

Подрядчик проекта был выбран на основании конкурса, в котором приняли участие российские системные интеграторы и поставщики программно-аппаратных средств. Наряду с ценовым фактором, заказчик оценивал опыт кандидатов в реализации технологичных проектов для образовательных учреждений. Компания X-Com, предложившая наилучшие условия реализации проекта, была признана победителем конкурса.

Специалисты X-Com провели обследование инфраструктуры заказчика, изучили требования, предъявляемые к компьютерам, а также проанализировали особенности документооборота и объемы ежемесячно печатаемой документации. На основе полученных данных были выработаны подробные рекомендации к составу оборудования, составлены его детальные спецификации и разработан технический проект развития парка клиентского оборудования.

В проекте использованы компьютеры собственного производства X-Com, изготовленные в соответствии с требованиями заказчика и дополненные мониторами HP и Dell, а также ноутбуки Asus. Ряд рабочих мест организован на базе компьютеров Apple Mac Mini, моноблоков Apple iMac и Lenovo V30a-24IML. Для работы с печатной документацией в состав решения включены МФУ Canon iSensys и Xerox Workcentre.



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