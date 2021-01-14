Спецпроекты

СЗИ Secret Net LSP совместимо с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta

Безопасность Техническая защита Интеграция Системное ПО

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик средств аутентификации и решений для обеспечения информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных, и «Код безопасности», отечественный разработчик программных и аппаратных средств защиты информации, завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов.

По результатам тестирования были подписаны сертификаты совместимости, подтверждающие корректность работы электронных ключей линейки Jacarta и средства защиты информации (СЗИ) Secret Net LSP. Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-токенов и смарт-карт «Jacarta-2 ГОСТ», «Jacarta-2 PKI/ГОСТ» и USB-токенов «Jacarta ГОСТ», «Jacarta PKI/ГОСТ» и «Jacarta SF/ГОСТ».

Продукты линейки Jacarta разработаны для организации усиленной или строгой аутентификации в информационных системах и сервисах, обеспечения юридической значимости документов и действий пользователей с помощью электронной подписи и безопасного хранения контейнеров программных СКЗИ, пользовательских данных, сертификатов, паролей и др.

Средство защиты информации (СЗИ) Secret Net LSP разработки компании «Код безопасности» представляет собой средство защиты от несанкционированного доступа для операционных систем семейства Linux.

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