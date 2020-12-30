Спецпроекты

«Техносерв» вошел в пятерку крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры по версии CNews

Бизнес Финансовые результаты Интеграция Инфраструктура

«Техносерв» занял четвертое место в рейтинге CNews «Крупнейшие системные интеграторы России: построение ИТ-инфраструктуры». Объем выручки компании за реализацию проектов по поставке IT-инфраструктуры в 2019 г. составил 15,2 млрд руб.

Наибольший вклад в рост отечественного рынка ИТ-инфраструктуры внесли проекты по строительству ЦОДов. Согласно рейтингу CNews, в 2019 г. выручка 10 крупнейших интеграторов в области создания ЦОДов (включая ИТ-инфраструктуру, инженерные системы и комплексную безопасность) выросла на 28% до 91,6 млрд руб. (рост в долларах на 24% до $1,4 млрд). «Техносерв» занимает пятое место в рейтинге крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров по итогам 2019 г. с выручкой в 11,2 млрд руб.

Выручка топ-10 провайдеров рынка умных зданий и сооружений (стадионы, вокзалы, аэропорты и т.п.) по итогам 2019 г. увеличилась на 13% и составила 65 млрд руб. В рейтинге крупнейших поставщиков в области комплексных проектов построения инфраструктуры зданий и сооружений «Техносерв» занял пятое место, заработав по итогам 2019 г. 4 млрд руб.

«Проектирование и внедрение инфраструктурных решений, в частности для ЦОДов, было и остается одним из ключевых направлений бизнеса «Техносерв». Поэтому компания традиционно занимает лидерские позиции в рейтингах поставщиков физической ИТ-инфраструктуры и систем для дата-центров в России. В 2020 г. на рынок серьезно повлияла пандемия. Интерес к традиционным архитектурам падает, при этом растет востребованность любых облачных решений – и публичных, и частных. Решения по виртуализации рабочей среды, впервые вынужденно опробованные многими компаниями именно в период изоляции, уверенно занимают место среди обязательных инструментов повышения экономической устойчивости предприятий», – сказал Сергей Соловьев, генеральный директор группы «Техносерв».

CNews Analytics отмечает, что в 2019 г. выручка крупнейших 20 поставщиков ИТ-инфраструктуры выросла до 118,7 млрд руб., показав по сравнению с 2018 г. рост на 47% в рублевом исчислении или на 41% в пересчете на доллары США (до $1,8 млрд). При этом в предыдущие периоды отмечался лишь небольшой рост или даже падение показателей. По мнению CNews Analytics, скачок роста имеет несколько причин: лавинообразный рост данных, новая волна цифровизации, связанная с внедрением решений в области аналитики, искусственного интеллекта и роботизации, а также рост популярности коммерческих облаков и реализация крупных проектов в госсекторе. Совокупная выручка пяти лидеров отечественного рынка составляет 2/3 от выручки топ-20 компаний.



Другие материалы рубрики

Федеральная таможня нашла строителя для главного ЦОДа за 800 млн руб. Проектировала его другая компания

Минцифры хочет из бюджета платить российским разработчикам половину цены ПО

Россиянам после прививки от коронавируса выдадут спецпаспорт на госуслугах

Агентство CNews Analytics выпустило исследование «ИТ-тренды CNews 2021»

АИС ценой в 1 млрд руб. позволит снимать с россиян запреты на выезд за границу за 1 час

CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса 360 Robot Vacuum Cleaner C50: бюджетная модель с функцией влажной уборки

Выбираем подарки на Новый год: лучшие гаджеты для детей

Техноблог

Как превратить ваш телевизор в виртуальный камин

Обзор JBL PartyBox 310: душа любой вечеринки

Показать еще

Наука

Самые значимые достижения 2020 года в разработке аккумуляторов

В Солнечной системе обнаружена новая система скоростных магистралей: откуда они взялись?

Разработан датчик зрения для следующего поколения ИИ

Ученые расстроены: ИИ подталкивает людей к неоправданному риску
Показать еще
«АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений «АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию