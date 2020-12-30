«Кастор» снизила себестоимость перевозок с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом»

Специалисты компании «1С:Первый бит» автоматизировали расчет заработной платы в многопрофильной транспортно-логистической компании «Кастор». «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП», интегрированная с решениями «1С: Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом» и «1С:Бухгалтерия», помогла организовать точный расчет зарплаты водителей с учетом фактически отработанного времени, маршрутов, направлений, тарифов, количеством смен, объёмом перевезенного груза и других параметров работы. Усилен контроль за правильностью начислений. В результате расчет зарплаты ускорился втрое, исключены необоснованные расходы на персонал, себестоимость перевозок снижена на 15%.

«Кастор» — многопрофильный логистический оператор с развитой агентской сетью по всему миру. Компания работает на российском рынке транспортных услуг с 2012 года, занимается авто, авиа, морскими, железнодорожными и мультимодальными перевозками, перевозит генеральные, наливные, насыпные, пищевые и опасные грузы. Является одним из крупнейших в России операторов по перевозке сжиженных углеводородных и технических газов, нефти и жидких нефтепродуктов (бензин и дизельное топливо) и химической продукции автомобильным транспортом в Волго-Уральском регионе (Оренбургская и Самарская области, Республика Башкортостан) и в Западно-Сибирском регионе (Тюменская область, ЯНАО, ХМАО).

В шести юридических лицах компании работает 1000 человек. Заработная плата водителям рассчитывается с учетом множества критериев: характеристики маршрутов, тарифы, направления, километраж, простои, количество смен, выработка по количеству часов в сутки, наличие напарника, объем груза, модель машины и т.д. Для регламентированного учета, оперативного учета и управления в компании используются решения «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» и «1С:Бухгалтерия». При этом расчет зарплаты не был автоматизирован, 5 специалистов тратили на расчет по 10 дней ежемесячно. Было сложно контролировать правильность начислений, фонд оплаты труда необоснованно разрастался. Вручную оценивалась доля расходов на персонал в себестоимости услуг, возникали ошибки в расчетах.

Компании стала необходима информационная система, которая помогла бы упростить и ускорить сложный расчет зарплаты, оптимизировать ФОТ, обеспечить точный расчет себестоимости перевозок.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1C:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП». Партнером по внедрению стала компания «1С:Первый бит».

За 4 месяца специалисты «1С:Первого Бита» развернули систему на 25 рабочих местах в расчетном отделе бухгалтерии, службах эксплуатации, управления персоналом, аналитики и службе по компенсациям и льготам. Реализован оперативный обмен данными с системами «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» и «1С:Бухгалтерия».

Автоматизирован индивидуальный расчет заработной платы с учетом всех необходимых для этого показателей: количество часов присутствия в машине напарника, часы перегона транспортного средства, количество рейсов за топливом, время ожидания на промежуточных и конечном пунктах, количество часов ожидания в праздничные дни, количество отработанных часов ночью, количество часов самостоятельного ремонта, наличие простоев и т.п. Табели учета рабочего времени формируются в автоматическом режиме на основании данных информационных систем компании. Из «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» в «1С:Зарплата и управление персоналом» оперативно транслируются данные путевых листов, параметры для расчета не нужно вводить в программу вручную. В результате на расчет зарплаты теперь уходит втрое меньше времени – 3 дня вместо 10.

В системе реализована многоуровневая проверка правильности начислений. На каждом этапе расчета формируются сверочные отчеты, которые содержат информацию о полноте получения информации и корректности показателей. Это позволяет контролировать правильность алгоритма расчета зарплаты и избегать ошибок в начислениях. В результате расходы на оплату труда и себестоимость перевозок снижены на 15%.

Появилась возможность предварительно рассчитывать себестоимость перевозок по таким данным путевого листа как направление, маршрут и транспортное средство. Это помогает компании оперативно управлять стоимостью услуг и контролировать рентабельность перевозок.

Директор по информационным технологиям компании «Кастор» Андрей Анатольевич Хованов отмечает: «Новая система "1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП", интегрированная с другими решениями компании, позволила ускорить сложный расчет заработной платы сотрудникам по необходимым критериям. Благодаря оперативному учету всех показателей на всех стадиях работы персонала руководство получило полный контроль над расчетом зарплаты. Анализ кадрового состава стал удобным и точным. Появилась возможность оперативно формировать и корректировать структуру предприятия и составляющих его организаций».