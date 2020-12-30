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«1С-Ижтиси» автоматизировала систему «1С:УПП» в полиграфической компании

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«1С-Ижтиси» автоматизировала обновление системы учета «1С:УПП» в полиграфической компании.

«Репроцентр Эрджиби-интэрнэшнл» — полиграфическая компания, предоставляющая пре-пресс услуги.

В работе фирма использует доработанную систему «1С:Управление производственным предприятием 1.3». Процесс обновления проводился без использования средств автоматизации и мог затягиваться до месяца.

В поисках решения по повышению качества и скорости обновления организация обратилась к услугам «1С-Ижтиси», которая предложила воспользоваться сервисом автоматизированного обновления измененных конфигураций. Партнерство с ижевской ИТ-фирмой позволило сократить временные траты на поддержку 1С в актуальном состоянии.

Технический директор «Репроцентр Эрджиби-интернэшнл» Кирилл Харченко отметил: «В результате использования сервиса наша компания получила оптимальное соотношение качества, скорости выполнения услуг и выгодной для нас стоимости».

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