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Сеть дата-центров 3data пополнилась модульным ЦОДом GreenMDC

Интеграция Инфраструктура

В конце октября 2020 г. GreenMDC запустила очередной масштабируемый модульный дата-центр TelecomOutdoorNGm-3D для компании 3data. МЦОД расширил сеть дата-центров 3data, функционирующих в Московской области. Новый модульный центр обработки данных установлен на территории офисно-складского комплекса в Шарапово. Он обеспечивает сохранение формата шаговой доступности вычислительной инфраструктуры для организаций, работающих на юго-западе Подмосковья.

Федор Клименко, генеральный директор GreenMDC, сказал: «Компания 3data выбирает экономически эффективные решения для масштабирования сети дата-центров с точки зрения начальных и эксплуатационных затрат. МЦОД TelecomOutdoorNGm-3D позволил в течение 16 недель развернуть вычислительные мощности компании на новой площадке в соответствии с текущими потребностями бизнеса компании. Я желаю 3data не сходить с намеченного курса и продолжать наращивать инженерную инфраструктуру, надежность которой помогут обеспечить решения GreenMDC».

Илья Хала, генеральный директор 3data, отметил: «Дата-центр в Шарапово стал второй площадкой подмосковного кольца центров обработки данных 3data. Данный ЦОД призван обеспечить современными сервисами цифровой инфраструктуры юго-западные районы Московской области. Производственные площадки, складские комплексы, офисы и жилой фонд получат доступ к услугам связи, облачным технологиям, а также возможность размещения серверного и сетевого оборудования в надежном дата-центре».

Благодаря минимальным срокам производства, высокой степени заводской готовности МЦОДов и возможности горячего масштабирования решения GreenMDC позволяют оптимизировать затраты на создание и запуск новых дата-центров.

МЦОД в Шарапово состоит из двух модулей. В них предусмотрены машзал, складское помещение для ЗИП, тамбур и помещение для узла связи, в котором будут установлены магистральные кроссы. Отвод теплоизбытков обеспечивает система на основе полупромышленных колонных инверторных кондиционеров. В МЦОДе установлен ГРЩ на два ввода. Конфигурация системы бесперебойного питания рассчитана на установку дополнительного модуля, который может быть введен в эксплуатацию без отключения работающего оборудования. Фундамент также учитывает возможность будущего масштабирования с помощью дополнительного модуля расширения. Помимо этого, МЦОД оборудован системами газового пожаротушения, контроля доступа и пожарной сигнализации. Внешний дизайн дата-центра уже традиционно выполнен в соответствии с корпоративным стилем компании 3data.

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