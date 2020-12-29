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Подтверждена совместимость Dr.Web, Baikal и Astra Linux

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

ГК Astra Linux, «Байкал электроникс» и «Доктор Веб» сообщают об успешном завершении проверок совместимости средств антивирусной защиты Dr.Web Enterprise Security Suite с аппаратными платформами на базе процессоров Baikal и ОС специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Новороссийск», разработанного специально для процессоров Baikal-M.

В ходе комплекса испытаний, проведенных специалистами компании «Доктор Веб», антивирусное ПО было установлено на устройства на базе процессоров Baikal, и на рабочие места, функционирующие в среде отечественной защищенной ОС.

Эксперты проверили работоспособность всех ключевых компонентов ПО Dr.Web Enterprise Security Suite: «Центра Управления Dr.Web» 11, Dr.Web Desktop Security Suite для Linux 11.1, Dr.Web Server Security Suite для UNIX 11.1, Dr.Web Mail Security Suite для UNIX 11.1 и Dr.Web Gateway Security Suite для UNIX 11.1.

Результаты тестирования продемонстрировали, что программный продукт Dr.Web Enterprise Security Suite успешно выполняет все функции антивирусной защиты для клиентской и серверной составляющих IT-инфраструктур и обеспечивает безопасность работы с электронной почтой и Интернетом.

ПО Dr.Web Enterprise Security Suite реализует централизованную защиту всех узлов и устройств корпоративных сетей, включая домашние ПК и мобильные устройства сотрудников. Решение подходит для государственных организаций и предприятий, а также для частного бизнеса, включено в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры России. Продукт полностью соответствует требованиям регуляторов в части создания и сертификации СЗИ. Применение Dr.Web Enterprise Security Suite позволяет выполнять действующие предписания в сфере обеспечения безопасности государственных информационных систем, включая те, что обрабатывают персональные данные и государственную тайну, а также IT-инфраструктур объектов КИИ.

Процессоры Baikal зарегистрированы в «Едином реестре российской радиоэлектронной продукции» и подходят для массовых программ импортозамещения в сегменте легких, средних рабочих станций и для другой вычислительной техники. Это современные энергоэффективные решения для широкого спектра устройств для частных пользователей, коммерческих компаний и госсектора.

Таким образом, все российские пользователи, включая организации, реализующие стратегию импортозамещения в IT, могут применять программные средства Dr.Web для защиты инфраструктур, построенных на базе отечественных процессоров и операционных систем.

«Сотрудничество компании «Доктор Веб» с ГК Astra Linux и «Байкал Электроникс» продолжает укрепляться и приносить пользу всем, кто выбирает отечественные технологии. Успешные испытания совместимости ПО Dr.Web с ОС Astra Linux и процессорами Baikal — важный шаг в развитии кооперации российских IT-вендоров. Мы уверены, что в рамках реализации политики импортозамещения комплексные решения с использованием отечественных продуктов будут пользоваться высоким спросом», — сказал Борис Шаров, генеральный директор «Доктор Веб».

«В последние годы развитие российских аппаратных и программных платформ идет бурными темпами. Компания «Доктор Веб» следует этой тенденции: ее разработчики накопили значительный опыт в создании средств защиты для UNIX и Linux-систем, и это позволяет им оперативно совершенствовать свои продукты и обеспечивать поддержку используемых для импортозамещения ОС и отечественного «железа», — отметил Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.

«Развитие экосистемы вокруг процессоров Baikal – наша первоочередная задача, которую мы успешно решаем последний год, – отмечает Андрей Евдокимов, генеральный директор «Байкал Электроникс». – Подтвержденная совместимость антивирусного ПО Dr.Web с аппаратными платформами на базе процессоров Baikal и ОС Astra Linux Special Edition — это важный шаг для развития российского ИТ-рынка в целом и экосистемы Baikal как его части».

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