Schneider group защитила информационные активы от утечек с помощью Solar Dozor

«Ростелеком-Солар» объявила о внедрении системы защиты от утечек Solar Dozor в международной консалтинговой компании Schneider group. Взяв на вооружение DLP-систему, компания обеспечила защиту конфиденциальной информации от утечек, снизила экономические и репутационные риски.

Для решения ключевых задач корпоративной безопасности Schneider group использует основной модуль DLP-системы Dozor Core. Он осуществляет фильтрацию и хранение данных, поиск и управление событиями и инцидентами информационной безопасности, имеет механизмы ведения досье сотрудников. Также компания применяет модули-перехватчики почтового и сетевого трафика, мониторинга активности сотрудников на рабочих станциях, инспектирования файловых хранилищ на предмет нарушения правил хранения конфиденциальной информации.

Вся собранная информация аккумулируется в Dozor Long-Term Archive – модуле долговременного хранения архива коммуникаций (от 6 месяцев до 10+ лет). Кроме того, компания задействует возможности расширенного досье для продвинутой аналитики данных о сотрудниках и расследования инцидентов информационной безопасности.

В процессе выбора системы защиты от утечек компания рассматривала к внедрению ведущие российские DLP-системы и выбрала Solar Dozor как широкофункциональный и удобный в использовании программный продукт. При этом ранее в компании уже применялась система защиты от утечек зарубежного производства, от которой заказчик принял решение отказаться в пользу отечественной разработки от «Ростелеком-Солар».

«Внедрив Solar Dozor, мы смогли взять под контроль все корпоративные каналы коммуникаций, обеспечив надежную защиту конфиденциальных данных компании от утечек. Важнейшим преимуществом системы для нас является простота ее использования, очень удобные и при этом глубокие аналитические инструменты, позволяющие быстро и эффективно проводить расследования. Стоит отметить высокое качество сервисного обслуживания системы, которое обеспечивает своим клиентам «Ростелеком-Солар». Специалисты вендора находятся в постоянном тесном взаимодействии с техническими специалистами компании по всем возникающим вопросам и оказывают содействие в выполнении тонких технических настроек для совершенствования работы DLP-системы», – подчеркнул Пяткин Михаил Александрович, руководитель группы корпоративной безопасности Schneider group.

Отдельно в Schneider group отметили ориентированность «Ростелеком-Солар» на конечных пользователей своего продукта. С достаточной периодичностью на рынок выходят обновления системы, в которые вносятся исправления выявленных недостатков и появляется новый функционал контроля каналов обмена информацией в бизнес-среде.

Алексей Кубарев, руководитель группы развития бизнеса центра продуктов Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар», сказал: «Компании, специализирующиеся на бизнес-консалтинге, финансовом и правовом консультировании юридических лиц, естественным образом аккумулируют у себя большие объемы различных конфиденциальных данных и документов. Это и стратегии вывода компаний на рынки, и финансовая отчетность, и различные внутренние регламенты клиентов и т.п. Весь этот массив высококритичной информации нуждается в надежной защите, так как ущерб от утечек таких данных может быть колоссальным. Поэтому мы очень ценим доверие Schneider group к нашему продукту и максимально нацелены на помощь компании в решении всех задач корпоративной безопасности».