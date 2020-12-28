«Национальная платформа» внедрит ERP-систему в «Уралхиме»

«Национальная платформа» приступила к внедрению ERP-системы «Ма-3» в ОХК «Уралхим». На первом этапе проекта запланирована автоматизация бизнес-процессов охраны труда, охватывающая процессы администрирования, учета, планирования, контроля и формирования аналитической отчетности по охране труда в соответствии с требованиями законодательства РФ, отраслевой и корпоративной специфики ОХК «Уралхим».

«Мы уделяем особое внимание развитию наших отраслевых решений, они включают в себя опыт автоматизации ведущих предприятий. Важное преимущество «Ма-3»— гибкость индивидуальных настроек под конкретные потребности клиента. Уверен, что сотрудничество с компанией «Уралхим» позволит определить приоритеты дальнейшего развития платформы для данной отрасли и сделать решение еще более востребованным», — отметил генеральный директор компании «Национальная платформа» Андрей Зарипов.