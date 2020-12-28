Спецпроекты

«Национальная платформа» внедрит ERP-систему в «Уралхиме»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Национальная платформа» приступила к внедрению ERP-системы «Ма-3» в ОХК «Уралхим». На первом этапе проекта запланирована автоматизация бизнес-процессов охраны труда, охватывающая процессы администрирования, учета, планирования, контроля и формирования аналитической отчетности по охране труда в соответствии с требованиями законодательства РФ, отраслевой и корпоративной специфики ОХК «Уралхим».

«Мы уделяем особое внимание развитию наших отраслевых решений, они включают в себя опыт автоматизации ведущих предприятий. Важное преимущество «Ма-3»— гибкость индивидуальных настроек под конкретные потребности клиента. Уверен, что сотрудничество с компанией «Уралхим» позволит определить приоритеты дальнейшего развития платформы для данной отрасли и сделать решение еще более востребованным», — отметил генеральный директор компании «Национальная платформа» Андрей Зарипов.

Другие материалы рубрики

CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры

МЧС отказывается впредь отвечать за «Безопасный город». Он превратился в «зоопарк» технологий

Минпромторг не отдаст разработчикам российских процессоров 21 миллиард, который они выиграли на конкурсе

CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-услуг

Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии

Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Выбираем подарки на Новый год: лучшие гаджеты для детей

Обзор JBL PartyBox 310: душа любой вечеринки

Техноблог

Почему ноутбуки могут звучать качественно?

Лучшие гаджеты в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

В Солнечной системе обнаружена новая система скоростных магистралей: откуда они взялись?

Разработан датчик зрения для следующего поколения ИИ

Ученые расстроены: ИИ подталкивает людей к неоправданному риску

Чудеса адаптации: роботы приспосабливаются, меняя форму и даже походку
Показать еще
«АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений «АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию