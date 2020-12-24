В «Битрикс24» появились новые видеозвонки и видеоконференции в HD

Онлайн-сервис «Битрикс24» для управления бизнесом выпустил масштабный пакет обновлений для своих видеовстреч.

Важная новость визуальной части — изменился интерфейс инструмента. Также сохранилось ключевое преимущество разработки — HD-качество картинки во всех форматах видеовстреч. Во время разговора в сервисе включается автоматическая адаптация разрешения видеопотока.

В инструменте появились новые опции: режим докладчика, функция «хочу сказать», размытие и замена фона, выбор конкретного окна или приложения для демонстрации экрана, запись и хранение звонка в «Битрикс24.Диск».

Еще одно важное обновление — сотрудникам компании теперь не нужно специально собирать чат для видеовстречи. Менеджеры могут позвонить прямо из события в календаре, из поставленной задачи или из поста с новостью. Групповые видеозвонки доступны и в мобильном приложении.

Также в обновлении появились видеоконференции с участием внешних участников — например, партнеров или клиентов. Теперь достаточно создать видеоконференцию, установить пароль и поделиться ссылкой. Человек сможет подключиться к звонку, даже если у него не установлен «Битрикс24».

Видеозвонки и видеоконференции в HD-качестве бесплатны и не ограничены по времени.

Ранее, 9 июня 2020 г., разработчики объявили о расширении количества участников в своих видеозвонках до 24 человек с сохранением HD-качества.

Сергей Кулешов, заместитель генерального директора «Битрикс24», сказал: «Видеовстречи во время глобальной пандемии COVID-19 заменили миллионам предпринимателей и сотрудников компаний посещение настоящего офиса. Видеосвязь стала платформой и драйвером удаленной работы — от ее удобства и качества напрямую зависит прогресс команд и бизнеса в целом. Именно эту задачу для российского и глобального бизнеса мы решали в этом обновлении. Протестировать наш апдейт видеовстреч можно уже сегодня».