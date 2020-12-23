УК «Тинькофф капитал» ведет учет в системах «Синтегро консалтинг»

В управляющей компании (УК) «Тинькофф капитал» «Синтегро ОСБУ» интегрирована с системой банк-клиента, зарплатной учетной системой управляющей компании. Кроме того, была донастроена загрузка информации по сделкам с ценными бумагами.

Так как в начале проекта учетных данных в УК «Тинькофф капитал» еще не было, на первом этапе системы «Синтегро ОСБУ» и «Фабрика XBRL» были установлены «пустыми». Первоначальная настройка – учетная политика и основные справочники - простая задача, и c поддержкой «Синтегро консалтинг» управляющая компания закрыла ее самостоятельно. Интеграция с другими системами – более сложный процесс.

Для формирования отчетности в формате XBRL настроено автозаполнение форм бухгалтерской финансовой отчетности, включая примечания по рискам, и форм надзорно-статистической отчётности. В течение проекта перенастроены формы отчётности согласно новым версиям таксономии.

Вадим Левченко, главный бухгалтер УК «Тинькофф капитал», сказал: «У нас возникли сложности, когда мы начали вносить в системы данные и работать с ними. Было много операций, которые мы делали «вручную». Тогда с методическими консультациями, дополнительным обучением и технической помощью к нам подключились сотрудники техподдержки «Синтегро». По мере работ с ними количество «ручных» операций начало сокращаться. Сейчас мы всё ещё взаимодействуем с техподдержкой, но, в целом, работа в системе наладилась».