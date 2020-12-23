Синтез речи группы ЦРТ стал новой моделью потребления контента на медиаресурсах

Новости на ведущих медиа Rambler Group — «Газете.ru», Lenta.ru и «Чемпионате» теперь можно не только прочитать, но и прослушать. Опция стала возможной благодаря искусственному интеллекту – синтезу речи от группы ЦРТ и стала новой моделью потребления контента на медиаресурсах. Технология преобразовывает текст сообщения в речь, максимально близкую к человеческой, включая интонационные особенности. Новости на «Газете.ru» и Lenta.ru читает мужской голос, на «Чемпионате» – женский. Функция озвучки вводилась поэтапно, с апреля 2020, и сегодня доступна на всех цифровых устройствах, включая компьютеры, смартфоны и планшеты.

Весной этого года на «Газете.Ru» у каждого материала появилась кнопка «Прослушать новость», которая позволяет с помощью аудио ознакомиться с контентом издания. Только за первый месяц работы синтеза число прослушиваний материалов на «Газете.Ru» превысило 200 тысяч. Всего с момента запуска проекта такой возможностью воспользовались более 1 млн человек. При этом свыше 70% аудитории предпочитает обращаться к новой функции с мобильных устройств. Благодаря озвучке новостей с помощью синтеза ЦРТ и глобальным изменениям алгоритмов поисковой системы — Google Core Update, видимость материалов «Газеты.Ru» в выдаче Google значительно увеличилась.

В сентябре на «Газете.Ru» также был запущен автоматизированный подкаст «Новости вслух». Каждые полчаса с помощью синтеза речи создается свежий аудиовыпуск новостей, который не отличим от выпуска новостей с диктором на современных радиостанциях. За три месяца аудитория подкаста выросла в 2 раза, а совокупное число прослушиваний уже составляет почти 500 тысяч.

В ноябре в рамках масштабирования проекта озвучка новостей была запущена и на Lenta.ru — за месяц она собрала свыше 100 тысяч прослушиваний.

С сегодняшнего дня, 23 декабря, функция активна на страницах спортивного издания «Чемпионат».

Антон Сучков, заместитель генерального директора Rambler&Co по цифровой стратегии, отметил: «Потребление контента развивается и меняется вместе с появлением новых технологий и их доступностью пользователям. Медиа Rambler Group всегда работают над тем, чтобы читателям было удобно получать информацию. Озвучка текстов стала логичным расширением возможностей для нашей аудитории. Успешный запуск на «Газете.Ru» и Lenta.ru доказал, что такое использование речевых технологий востребовано и делает наши ресурсы более привлекательными. Благодаря тому, что группа ЦРТ, как и мы, является частью экосистемы Сбера, нам удается быстро масштабировать этот кейс на другие продукты: мы запустили озвучку текстов на «Чемпионате». Рост вовлеченности аудитории дает нам однозначный ответ, что мы приняли правильное решение, внедряя этот проект в наши продукты».

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, сказал: «Особенность синтеза ЦРТ — в использовании сложных нейросетевых моделей для непрерывной генерации речевого аудиосигнала, глубокий синтаксический и лексический анализ текста, моделирование интонаций и дыхания, в том числе в коротких и вопросительных предложениях. Это позволяет добиться плавности и выразительности синтезированной речи, делает ее более реалистичной и естественной. Доступность синтеза ЦРТ из облака позволяет в короткий срок озвучить подкаст, книгу или новости, повысив их доступность среди аудитории, предпочитающей потреблять контент в аудиоформате. Интеграция синтеза позитивно влияет и на UX/Accessibility/SEO. Пример Rambler Group доказывает, что реализовать такую интеграцию просто и быстро».

Синтез речи (TTS, Text-to-speech) полностью дублирует редакционный текст новости и переводит его в звучащие фразы. В группе ЦРТ эту технологию создают на стеке методов глубинного обучения, что позволяет добиться высокого качества синтезированного голоса. Благодаря мощному лингвистическому процессору прочтение текста выполняется со всеми нормами языка даже в сложных случаях. Все это позволяет оперативно узнавать повестку не только людям с ограниченными возможностями зрения, но и каждому — в ситуациях, когда контент удобнее слушать, чем читать.

По данным ООН, около 10-15% населения Земли — люди с ограниченными возможностями, в том числе с нарушениями зрения, и большая часть из них активно пользуется Интернетом. При этом в целом каждый может испытывать существенные сложности при чтении новостей с экранов смартфонов. Поэтому Rambler Group регулярно работает над увеличением доступности собственного контента для различных аудиторий, чтобы сделать процесс получения информации еще удобнее.