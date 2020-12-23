Navicon обновил ERP-систему в зарубежных офисах «ВТБ капитала»

Системный интегратор Navicon завершил крупный международный проект, охватывающий несколько стран в разных часовых поясах. Navicon помог четырем офисам «ВТБ капитала», находящимся в Лондоне, Сингапуре, Гонконге и Софии, перейти на новую версию ERP-решения. ИТ-специалисты перевели с MS Dynamics NAV 2009 на MS Dynamics 365 Business Central семь модулей, включающих 30 функциональных областей, и при этом сохранили все доработки, сделанные в ERP-системе ранее.

Несколько лет сотрудники зарубежных офисов «ВТБ капитала» использовали для управления операционной деятельностью ERP-систему Microsoft Dynamics NAV 2009, но со временем она перестала соответствовать требованиям компании. Руководство «ВТБ капитала» приняло решение перевести все заграничные отделения на более современную и отказоустойчивую платформу. Для внедрения была выбрана система Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Системный интегратор Navicon работал с компанией в рамках поддержки предыдущей ERP-системы. В рамках реализации нового проекта ИТ-специалисты Navicon перенесли в MS Dynamics Business Central семь модулей: «Настройка учета и учет журналов», «Банк», «Взаиморасчеты с поставщиками», «Основные средства», «Анализ и отчетность», «Закрытие дня», «Интеграции с другими системами». Эти модули включают 30 функциональных областей. С помощью них сотрудники «ВТБ капитала» могут полностью управлять всеми необходимыми операциями. Кроме того, в рамках проекта систему интегрировали с семью другими решениями, которые используются в «ВТБ капитале».

Для бизнес-пользователей было важно сохранить все доработки, внесенные в первую ERP-систему за время ее использования: они сделали решение максимально соответствующим бизнес-процессам «ВТБ капитала». Поэтому ИТ-команда полностью перенесла все модификации MS Dynamics NAV 2009 в MS Dynamics Business Central. Также была выполнена полная миграция данных: при этом специалисты Navicon объединили базы четырех офисов в одну, что упростило и ускорило обмен информацией между филиалами.

«До обновления ERP-системы у каждого из четырех зарубежных офисов «ВТБ капитала» были свои регламенты ее использования. После переноса всех модулей и данных в MS Dynamics Business Central мы полностью унифицировали процессы работы с решением и предоставили каждому отделению единый регламент, а также провели обучение для сотрудников компании. Несмотря на то, что проект был полностью реализован удаленно, в нескольких странах, находящихся в разных часовых поясах, все работы были завершены в довольно короткие сроки. Этому способствовало качественное тестирование со стороны сотрудников заказчика, и мы благодарим «ВТБ капитал» за плодотворную совместную работу», – сказала Сабрина Миронова, руководитель Санкт-Петербургского филиала Navicon.

«Мы приняли решение о переходе на новую ERP-систему для поддержания дальнейшего развития бизнеса. Реализацию этого проекта мы решили осуществить с нашим давним партнером Navicon, с которым плодотворно сотрудничаем по ряду IT-проектов. В результате мы получили современную и гибкую систему, сократили лицензионные расходы и упростили управление лицензиями. Процесс перехода был максимально плавным и быстрым благодаря совместным усилиям специалистов Navicon и команды «ВТБ капитала», – отметил Игорь Воллер, руководитель операционного управления ИТ «ВТБ капитала».