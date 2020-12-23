«Корус консалтинг» создала инструмент оперативного мониторинга для компании «Юнифарм»

ГК «Корус консалтинг» создала дашборды на базе Microsoft Power BI для оперативного мониторинга деятельности фармацевтической компании «Юнифарм». Теперь топ-менеджмент компании в любой момент сможет видеть информацию о происходящем в области продаж и торговых запасов.

Отдел бизнес-аналитики «Юнифарм» несколько лет развивает в компании аналитическую функцию. Долгое время в компании использовали дашборды, реализованные на базе облачного сервиса, но с развитием бизнеса и в силу рыночных изменений руководство захотело повысить скорость получения данных и их точность.

Новое решение для получения аналитической отчетности, реализованное внутренними специалистами «Юнифарм» на базе платформы Microsoft Power BI, покрывало часть необходимой функциональности. Для реализации сложных с технической точки зрения отчетов были привлечены эксперты практики аналитических решений «Корус консалтинг», золотого партнера корпорации Microsoft по направлению Data Analytics.

«Мы приняли решение использовать для построения комплексной системы аналитической отчетности технологии Microsoft Power BI. Наличие всей необходимой функциональности, постоянное развитие платформы вендором, а также наличие на рынке высококлассных специалистов по развитию и поддержке систем Microsoft подчеркивают правильность нашего выбора», – сказал Николай Алексеев, директор отдела по анализу рынков и бизнес-развитию «Юнифарм».

«Наш опыт в создании BI-решений для фармацевтической отрасли оказался востребованным для еще одной известной фармкомпании. Созданное нами решение для подготовки аналитических отчетов на базе Power BI позволяет всем руководителям “Юнифарм” держать руку на пульсе деятельности компании, а постоянно развивающиеся технологии Microsoft помогают нам обеспечивать мощную стабильную технологическую поддержку», – отметил Алексей Алдашкин, руководитель направления Microsoft BI департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».