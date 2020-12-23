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«Контур» выпустил сервис для управленческого и финансового учета

Интеграция Бизнес-приложения

«Контур» выпустил сервис для управленческого и финансового учета. Сервис помогает автоматизировать управленческий учет за счет анализа банковской выписки, запланированного бюджета и предстоящих платежей. «Контур.Пульс» соберет финансовую аналитику компании и укажет на возможные кассовые разрывы, чтобы средств всегда хватало на оплату.

Сервис покажет приоритет платежей. Это поможет сотрудникам понять, какую оплату сделать в первую очередь, и защитит компанию от трат средств без ведома руководителя. Все это особенно актуально во время пандемии, когда часть сотрудников или весь коллектив работают удаленно.

Главное преимущество сервиса — «подстраивание» под бизнес за счет искусственного интеллекта, который учитывает процесс работы компании, ее доходы и затраты. Руководитель увидит эффективность работы, рентабельность каждого проекта или направления и получит план-факт.

Мария Чумак, руководитель сервиса «Контур.Пульс», сказала: «Большинство компаний до сих пор используют Excel или другие малоинформативные программы с ручным вводом. В «Контур.Пульсе» больше возможностей за счет автоматизации процессов. Если говорить о простоте работы, то я часто сталкивалась с руководителями, которые рассуждали так: «Я же целый год буду переходить, еще и денег потрачу». На самом деле у «Пульса» в этом и преимущество — переход занимает от нескольких дней до нескольких недель в редких случаях, а эффективность компании возрастает в разы».

За счет готовой аналитики «Контур.Пульс» облегчит работу руководителя, бухгалтера и финансового директора. За время тестирования в сервисе поработали больше 100 компаний. Сами финдиректора отмечают пользу «Пульса» — работа с финансами компании стала понятнее и прозрачнее.

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