Cisco представила ключевые технологические тренды на 2021 год

В 2020 году в следствие пандемии коронавируса и ряда других факторов процессы цифровой трансформации различных областей мировой экономики существенно ускорились. В результате темпы развития сетей связи превзошли все существовавшие ранее прогнозы, и уже в 2021 году могут быть достигнуты некоторые показатели, которые ранее компания Cisco прогнозировала лишь к 2024 году.

Ускорившаяся цифровая трансформация в грядущем году обещает большие перемены. Как показала пандемия, важнейшим фактором для предприятий и учреждений сегодня является готовность оперативно реагировать на непредвиденные ситуации и внедрять инновации для повышения эффективности бизнеса. Основа таких инноваций – умная и масштабируемая сетевая инфраструктура, которая обеспечивает безопасность и гибкость бизнес-процессов.

В течение всего периода пандемии Cisco активно работала со своими клиентами, стремясь обеспечивать не только непрерывность их бизнеса, но и его адаптивность. В результате определила шесть трендов, которые, по ее мнению, будут определять ближайшее будущее отрасли ИТ.

Тренд №1: устранение цифрового неравенства. Для тех, у кого в 2020 году был доступ в интернет, сети связи стали без преувеличения кровеносными сосудами социальной и экономической деятельности. Но это лишь около половины всего населения мира. Пандемия ярко высветила проблемы второй половины. В развивающихся странах доступ в интернет есть только у 35%, в более развитых — у 80%. И практически в любой стране цифровое неравенство сильнее затрагивает сельские районы и бедные слои населения, причем иногда диспропорция достигает впечатляющих размеров.

Сегодня телекоммуникации создают фундаментальную, открытую всем социально-экономическую структуру, в которой все граждане могут учиться и работать. Именно поэтому мы с энтузиазмом воспринимаем появление таких беспроводных технологий следующего поколения, как 5G и WiFi6. Они существенно повысят пропускную способность и скорость передачи данных, уменьшат время задержки и обеспечат связь в таких районах, где применение оптоволокна реализовать трудно. Выиграют все — мобильные работники, образовательная сфера, производство и телемедицина. Мы считаем беспроводную связь главным орудием сглаживания цифрового неравенства. Новые технологии ускорят развитие и инновации для миллионов.

По данным агентства PwC, за счет предоставления доступа в интернет тем, кто сейчас находится в офлайне, мировая экономика получит $6,7 трлн. Это позволит выбраться из нищеты 500 млн человек и докажет, что расширение доступа к интернету – краеугольный камень для повышения уровня жизни во по всей планете.

Тренд №2: датчики как фактор улучшения условий и повышения безопасности труда. Различные датчики давно использовались в целях контроля качества и слежения за состоянием окружающей среды. Теперь на авансцену выдвигается их применение для укрепления здоровья и охраны труда. Датчики в виде пластыря для слежения за параметрами организма. Спортивные датчики, сообщающие о сотрясениях. Датчики усталости, следящие за уровнем внимания в тяжелых условиях труда.

Тем, кто возвращается на рабочие места, рекомендации, полученные в результате анализа информации датчиков, помогут организовать более безопасную, здоровую и продуктивную атмосферу. В сочетании с WiFi, технологиями локализации и такими платформами совместной работы, как Webex, они найдут недостаточно используемые или переполненные пространства и будут следить за температурой, влажностью, качеством воздуха и уровнем освещенности в рабочих помещениях.

По данным опроса Cisco Global Workforce Study, 96% компаний могут улучшить условия труда с помощью интеллектуальных технологий организации рабочих мест.

Тренд №3: корпоративные приложения для повышения гибкости и устойчивости бизнеса. В первые месяцы пандемии компании были вынуждены быстро адаптироваться к изменениям. Ключевым инструментом этого стали облачные решения, которые позволили реализовать функционал, необходимый для соответствия новым требованиям заказчиков и работников.

Прошло 10 месяцев — и критичные для бизнеса приложения стали в высшей степени распределенными. Работники — мобильными как никогда. И требования к системам — беспрецедентными. В перспективе ИТ-службы должны стать еще более маневренными. Решения для наблюдения (observability solutions) помогут перейти от мониторинга всего к мониторингу релевантных данных и аналитических рекомендаций. И по мере масштабирования текущих преобразований главными для перспективного роста, конкурентоспособности и жизнестойкости будут аналитические рекомендации и средства автоматизации.

Тренд №4: приложения как инструмент повышения лояльности к бренду. Взрывной рост мобильных и «умных» устройств изменил всю нашу повседневную жизнь. Сегодня можно найти мобильные приложения для всего — от шопинга и банковских услуг до образования и здоровья. Недавно они стали использоваться для отслеживания контактов во время пандемии. Мобильные приложения позволяют частным компаниям и государственным организациям контактировать с пользователями так, как невозможно было представить еще несколько лет назад. И большинство бизнес-процессов тоже выполняются с помощью приложений.

Самые продвинутые приложения обеспечивают не только мгновенный обмен информацией, но и глубокую персонализацию. Для этого необходима возможность оперативной переработки огромных массивов данных в полезную информацию. И чем быстрее, тем лучше. С такими возможностями компания сможет ответить на запрос клиента еще до того, как он сообщит о проблеме. Именно в результате такого сочетания иммерсивной, интеллектуальной персонализации и взаимодействия базовое удовлетворение клиента преобразуется в его глубокое вовлечение, энтузиазм и лояльность.

Согласно недавнему опросу Cisco, 71% директоров по информационным технологиям и ИТ-менеджеров согласны с тем, что клиентский опыт и лояльность бренду начинают играть все большую роль. В России это утверждение частично или полностью разделяют более 64% опрошенных.

Тренд №5: беспарольное будущее. Мобильность, распределенная работа и рост применения облачных решений принесли много пользы с точки зрения масштабируемости и затрат. Но с расширением горизонта атаки появились новые проблемы.

Для их решения была разработана методология информационной безопасности на основе принципа нулевого доверия. Кража и утеря идентификационных данных до сих пор остаются частой причиной несанкционированного доступа, и ситуация только усугубляется массовым переходом к удаленной работе. Новым периметром безопасности стали пользовательские данные.

Биометрические технологии становятся все доступнее как бизнесу, так и потребителям, и поставщики решений безопасности, отраслевые группы и платформы работают, приближая беспарольное будущее. Организациям пора готовиться к неизбежным переменам, когда традиционные пароли перестанут быть основным способом доказательства того, что пользователь есть именно тот, за кого он себя выдает.

По данным отчета 2020 Duo Trusted Access Report, 80% используемых для работы мобильных устройств настроены на применение биометрии, за 5 лет этот показатель вырос на 12%.

Тренд №6: модели использования ИТ с оплатой по мере реального использования ресурсов. Организации давно привыкли к универсальным решениям. Но порой это означает, что они платят за функции, которые фактически не используются. Сегодня модель применения программного обеспечения как услуги позволяет организациям покупать только те функции, которые им в данный момент нужны, с возможностью дальнейшего быстрого и удобного расширения функционала при необходимости.

Модели потребления будут меняться и дальше, особенно с ростом программно-доступных функций и возможностей, как в облаке, так и локально. Таким образом, гибкость и экономичность моделей оплаты по мере реального использования ресурсов (pay-as-you-consume) настолько выгодны, что отказываться от них становится все труднее.

Переход к оплате по факту потребления делает ИТ-расходы организаций более предсказуемыми и гибкими. По данным опроса Cisco 2021 CIO and IT Decision Makers Trends Pulse, 85% директоров по информационным технологиям и ИТ-менеджеров назвали такую возможность важной для их бизнеса, причем 43% из них — очень важной. В России возможность прогнозировать свои ИТ-расходы и управлять ими с помощью облачных технологий и гибких моделей потребления важной считают более 82% опрошенных. При этом более 35% из них придают этой опции особую важность.