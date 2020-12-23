Авиакомпания «Победа» и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

22 декабря 2020 г. состоялось удаленное подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между авиакомпанией «Победа» и фирмой «1С». Во время видеоконференцсвязи свои подписи под документом поставили Андрей Калмыков, генеральный директор АК «Победа» и Борис Нуралиев, директор фирмы «1С».

Соглашение предусматривает сотрудничество при создании эффективных систем управления АК «Победа» с использованием современного комплекса интегрированных решений «1С:Корпорация» на платформе «1С:Предприятие», определение стратегических направлений цифровой трансформации бизнеса и развития ИТ-архитектуры авиакомпании, сокращение затрат, снижение технологических, финансовых, и иных рисков при внедрении и эксплуатации программных продуктов «1С» за счет использования опыта и методик фирмы «1С», обмен опытом и проектными решениями по внедрению и эксплуатации автоматизированных систем, осуществление совместных действий, направленных на совершенствование и продвижение программных решений и методик их внедрения.

В результате такого сотрудничества АК «Победа» получит систему класса ERP на базе решений «1С», обеспечивающую ее эффективную работу с учетом запланированного существенного роста компании и учитывающую отраслевую специфику ее деятельности.

«Мы уже давно успешно используем продукты и решения «1С», а стратегическое соглашение поможет еще больше повысить эффективность наших внутренних процессов и перейти на более современное и комплексное ERP-решение для дальнейшей цифровой трансформации нашей авиакомпании», – отметил Андрей Калмыков.

«Авиакомпания «Победа», входящая в «Аэрофлот», является лидером рынка в области массовых перевозок и нам, тоже лидеру – в сфере автоматизации предприятий, интересно такое тесное взаимодействие, интересно содействие в развитии как самой авиакомпании, так и совершенствование собственных решений, которые применяются в компаниях, обслуживающих миллионы клиентов», – отметил Борис Нуралиев.