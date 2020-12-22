Спецпроекты

UserGate объявила о начале сотрудничества с Yandex.Cloud

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

UserGate объявила о начале сотрудничества с Yandex.Cloud. Теперь клиенты Yandex.Cloud могут использовать сертифицированный межсетевой экран UserGate на облачной платформе, что позволит им обеспечить защиту ресурсов и служб от всевозможных интернет-угроз.

UserGate и лежащая в его основе операционная система UGOS позволяют обрабатывать и анализировать сетевой трафик на самых высоконагруженных каналах связи и добиваться эффективного масштабирования. Интеграция множества функций безопасности на единой платформе и применение «модульного» подхода дает возможность удобной настройки решения.

UserGate позволит обеспечить защиту корпоративных сервисов, размещённых в Yandex.Cloud, а также облачных сервисов, запущенных на платформе. Модель PAYG (pay-as-you-go), по которой пользователям сервиса Yandex.Cloud предоставляется UserGate, имеет ряд уникальных преимуществ: пользователь сервиса моментально получает полноценное решение UserGate без каких бы то ни было капитальных затрат и в режиме почасовой оплаты сервиса; моментальное масштабирование решений UserGate без переоформления лицензий.

UserGate предлагает семейство продуктов для защиты современной сетевой инфраструктуры от разнообразных интернет-угроз, связанных с внешними атаками, вредоносными приложениями, скриптами и другими рисками. Решения компании соответствуют требованиям, предъявляемым к 4 уровню доверия, утвержденному приказом ФСТЭК России от 30 июля 2018 г. №131.

UserGate вошел в пятерку лучших UTM-решений 2017 и 2020 годов по версии американского журнала SC Magazine.

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