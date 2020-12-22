Первая серия беспилотников Sber выехала на улицы Москвы для испытаний

Первые беспилотные автомобили Sber Automotive Technologies выехали на улицы Москвы для испытаний в условиях зимнего мегаполиса: беспилотники пройдут проверку высокой влажностью, отрицательной температурой, плохой обзорностью и тяжёлой дорожной обстановкой.

До конца года «Сберавтотех» рассчитывает довести число своих беспилотников до десяти. Их количество продолжит расти в следующем году.

Беспилотные автомобили «Сбера» успешно прошли предварительные испытания и получили все необходимые разрешения на движение по дорогам общего пользования.

Узнать автомобили можно будет по характерной графике на кузове и знаку «А» на двери багажника. За рулём беспилотников в соответствии с требованиями текущего законодательства будут находиться водители.

В беспилотных авто установлен бортовой компьютер собственной разработки, который использует картографию 2ГИС — ещё одной компании экосистемы «Сбера».

«Сберавтотех» — новое подразделение Сбера, которое создано в апреле 2020 года. За семь месяцев было проведено несколько циклов исследовательских и конструкторских работ, которые позволили построить первую серию собственных беспилотных авто.