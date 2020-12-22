Спецпроекты

Futura by red_mad_robot помогла «Северстали» создать дашборды для систем управления и мониторинга

Софт Интеграция Бизнес-приложения

«Северсталь» и студия дизайна Futura by red_mad_robot совместно реализовали проект по созданию пользовательских интерфейсов для платформы оперативного управления и мониторинга данных на производстве Control Tower. Продуманная визуализация и удобная компоновка данных в интерфейсах помогли воплотить в жизнь идею Control Tower — важная информация о производстве и логистике автоматически собирается из ERP и других управляющих систем и выводится на экраны мониторов или рабочих планшетов в виде цифр и графиков в едином стиле. В рамках проекта были созданы UI kit, а также виджеты и интерфейсы 20 интерактивных дашбордов для десктопов и мобильных устройств. Непосредственной разработкой и реализацией всей ИТ-части занималась команда «Северстали».

«Современный удобный интерфейс в промышленности — это не дань моде, а реальная необходимость. Современные процессы и системы сложны и оперируют гигантскими объемами данных. Правильная группировка данных и фокусировка внимания пользователя на том, что важно здесь и сейчас, помогают своевременно принимать решения и улучшать бизнес-показатели компании», — отметил Сергей Ефанов, руководитель программы проектов «Северстали».

Дашборды Control Tower упрощают работу с данными, помогают руководству и оперативным службам видеть как картину в целом, так и обращаться к детализации необходимых в работе данных картину и быстрее принимать решения. Например, менеджеры производства могут быстрее анализировать метрики и KPI или оперативно увидеть проблему. Дирекции планирования и менеджерам по работе с клиентами система помогает следить за выполнением обязательств.

«Создание интерфейсов для промышленности, тем более систем управления — сложная задача. Для разработки эффективного инструмента необходимо проанализировать бизнес-процессы, источники данных, учесть условия отображения и окружающей среды, нюансы восприятия большого объема данных, понять, как пользователь принимает решения», — сказала Кристина Максимова, менеджер проектов Futura by red_mad_robot.

Другие материалы рубрики

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта

«Ростелеком» отказывается от импортных серверных Linux в пользу российской «Ред ОС»

«М.видео» и «Эльдорадо» перешли на российскую Java

Market.CNews впервые в России опубликовал рейтинг и мишень RPA-систем

ФСИН установила на тысячи ПК «Мой офис» и российский Linux «Альт»

ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты и сервисы 2020 года: выбор ZOOM

Обзор ноутбука HP ProBook x360 435 G7: деловой трансформер

Техноблог

Можно ли подать в суд на производителя, если его чехол не защитил смартфон?

Обзор Roborock S6 MaxV: мощный робот-пылесос с камерой

Показать еще

Наука

Чудеса адаптации: роботы приспосабливаются, меняя форму и даже походку

Кремний не вечен: новый сплав обещает прорыв

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее
Показать еще
«АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений «АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию