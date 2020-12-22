Эксперты HP определили 6 основных тенденций в области кибербезопасности на 2021 год

По прогнозам экспертов HP Inc., в 2021 году негативное влияние пандемии COVID-19 на безопасность ИТ-инфраструктур компаний продолжится, что сформирует ряд актуальных тенденций.

Радикальные изменения рабочих процессов и другие последствия COVID-19 стали причиной ослабления защиты ИТ-инфраструктуры. Неэффективная реализация удаленного доступа, уязвимости в VPN и нехватка персонала, способного решить эти проблемы, привели к тому, что корпоративные данные оказались под угрозой несанкционированного доступа.

Повышенному риску подвержены и домашние устройства: возросшее число удаленных сотрудников создало такие условия, когда злоумышленники легко подключаются к корпоративным ПК через незащищенные локальные сети, а пользователи не имеют возможности оперативно связаться с ИТ-специалистами и предотвратить угрозу несанкционированного вторжения.

При удаленной работе у сотрудников размывается грань между выполнением рабочих и личных задач на корпоративном устройстве, а безобидные действия — например, чтение личной электронной почты — могут иметь серьезные последствия. Компании будут все чаще сталкиваться с эмоциональным выгоранием сотрудников, что может привести к росту ошибок.

Программы-вымогатели стали излюбленным инструментом киберпреступников, и эта тенденция продолжится в следующем году. Рост числа программ-вымогателей стимулирует развитие целой экосистемы преступных инструментов. Вредоносные ПО рассылаются по электронной почте, а такие вирусы, как Emotet, TrickBot и Dridex, часто предшествуют внедрению этих программ. Многие криминальные группы с помощью агрессивных инструментов взламывают контроллеры доменов, которые часто оказываются самыми подходящими точками для внедрения программ-вымогателей.

Рост числа двухэтапных вымогательских кампаний, в рамках которых данные о жертве фильтруются перед шифрованием, особенно сильно ударит по государственным структурам, располагающим большим количеством персональных данных.

В 2021 году появится больше инновационных фишинговых приманок, предназначенных для обмана пользователей и усложнения идентификации атак. Самый инновационный метод массового фишинга, который наблюдается сегодня, это перехват электронной почты ботнетом Emotet. Ботнет автоматически создает письма-приманки, используя данные, украденные из взломанных сервисов электронной почты. Эти данные впоследствии используются в переписках, что делает их очень убедительными и подталкивает жертвы открывать файлы с вредоносным ПО.

Перспектива продолжения режима самоизоляции побуждает людей обмениваться большим количеством личной информации в Интернете, которая может стать оружием в руках киберпреступников. «Уэйлинг» — вид фишинга, нацеленный на руководителей высшего звена, станет еще более опасным, поскольку киберпреступники смогут использовать персональную информацию, найденную или украденную в Интернете, для создания убедительных писем-приманок на адреса корпоративной почты. При этом хакеры будут активно эксплуатировать острые темы 2020 года, чтобы подтолкнуть людей к открытию вредоносных электронных писем. Это может быть информация о вакцинах от COVID, предупреждения о финансовых проблемах или политической нестабильности.

Одной из отраслей, подверженной наибольшему риску в 2021 году, станет сфера здравоохранения. Медицинские организации, как правило, не имеют достаточных ресурсов для защиты ИТ-инфраструктур, не склонны к изменениям и медленно внедряют инновации. Образование также соответствует критериям уязвимости и может стать одной из основных мишеней. При этом угроза распространяется не только на больницы и медицинские учреждения, но и на более крупные исследовательские центры. Участвуя в гонке за созданием новой вакцины, фармацевтические компании и исследовательские центры будут сталкиваться с повышенными рисками.

Производители автомобилей, специализирующиеся на электрическом транспорте, также станут мишенями для кибератак в связи с ростом их престижа и прибыли. Кроме того, можно ожидать рост числа хакерских атак на критические инфраструктуры и промышленный Интернет вещей (IIOT).

Традиционные способы защиты доступа к корпоративной сети, приложениям и данным больше не работают, стратегия построения защиты сети по периметру устарела. Кроме того, с годами децентрализованность персонала привела к росту популярности модели SaaS — это означает, что критически важные данные оказываются за пределами локальных корпоративных серверов. Организациям приходится защищаться от неизвестных ранее угроз, поэтому такие технологии, как биометрия, будут активно использоваться компаниями в будущем.

Нулевое доверие — лучший подход для обеспечения защиты информации при удаленной работе, однако для эффективного управления идентификацией и доступом, система должна быть простой в использовании. Ключевой приоритет модели нулевого доверия — качественные методы аутентификации, например, биометрия.

2020 год продемонстрировал острую необходимость внедрения новых подходов обеспечения безопасного удаленного доступа к оконечным устройствам и защищенного управления распределенной инфраструктуры конечных точек. В будущем каждый элемент ИТ-инфраструктуры станет полем битвы за кибербезопасность, от ПК и смартфонов удаленных сотрудников до промышленных компонентов Интернета вещей. Организациям необходимо адаптировать системы безопасности и управления, внедрять необходимые технологические инновации в рабочие процессы.

Такие технологии, как микровиртуализация, прозрачны для конечных пользователей. Это означает, что они с уверенностью могут открывать вложения электронной почты и загружать файлы, зная, что система защитит их устройство от проникновения вируса. Этот подход к защите не оставляет хакерам шансов, помогая организациям справляться с любыми угрозами как в 2021 году, так и в долгосрочном будущем.

«Этот год выдался тяжелым как для частного бизнеса, так и для государственных и социальных структур. Особенно активным атакам подверглись госучреждения, производственные предприятия, медицинские и образовательные организации, а также финансовая отрасль. Переход к удаленной работе расширил фронт атак и усложнил жизнь службам информационной безопасности. Это означает, что дни, когда основная задача состояла в защите сети по периметру, остались позади. Сегодня необходимо смещать акценты на обеспечение защиты конечных точек. Весь 2020 год мы были свидетелями повышения целенаправленности хакерских атак, использования изощренных приманок, побуждающих пользователей совершать рискованные действия. В следующем году мы увидим дальнейшее развитие этих тенденций, увеличение числа хитроумных целевых взломов, направленных на пользователей и конечные точки, — прокомментировал Павел Анохин, генеральный директор HP Inc. в России. — Организации не могут позволить себе игнорировать возрастающую угрозу и просто надеяться на улучшение ситуации, поэтому крайне важно обеспечить защиту оконечных устройств, что позволит им всегда быть на шаг впереди киберпреступников».