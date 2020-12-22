«Альфастрахование» совместно с SAS построила аналитическую систему для противодействия мошенничеству

«Альфастрахование» совместно с SAS построила аналитическую систему для противодействия мошенничеству.

Страховые компании сейчас активно интересуются технологическими решениями, которые повышают эффективность борьбы с мошенничеством. Это критично, ведь выплаты по подстроенным страховым случаям достигают 20% от общей суммы выплат по убыткам по КАСКО. Такая статистика в свою очередь серьезно влияет на тарифы, сильно завышая их, а трудоемкие проверки подозрительных убытков значительно замедляют процесс урегулирования. Как следствие, снижается лояльность клиентов и растут репутационные риски – и отрасли в целом, и отдельных компаний.

«Альфастрахование» инвестировала в аналитическую систему для противодействия мошенничеству на основе решений SAS и уже получила конкретные финансовые результаты.

Вместе с традиционными способами для выявления подозрительных убытков «Альфастрахование» теперь использует технологии машинного обучения SAS. Автоматизированы ручные операции специалистов, занимающихся проведением расследований по подозрительным убыткам. Это позволяет уйти от влияния человеческого фактора, избежать ошибок и анализировать большой объем данных за минимальное время.

Для расследований убытков, похожих по профилю на мошеннические, и работы с мошенническими группами используется анализ связей между участниками ДТП, транспортными средствами, договорами страхования. Автоматически построенные взаимосвязи позволяют за минимальное время оценить ситуацию, получить полную картину взаимоотношений клиента и компании и выявить случаи, в которых необходимо привлечь к работе правоохранительные органы.

«На всех этапах общения с клиентом «Альфастрахование» ставит во главу угла его удобство и комфорт, и урегулирование убытков не исключение. Помимо основной своей задачи – противодействие мошенничеству, реализованный проект позволил нам сократить время урегулирования убытков для благонадежных клиентов», – отметил Александр Харагезов, директор департамента страховых выплат компании «Альфастрахование».

«Способы мошенничества в автостраховании изменяются, адаптируясь под новую нормативно-правовую базу, под появление современных электронных сервисов, под процессы урегулирования убытков страховых компаний. Подходы к выявлению, расследованию и противодействию мошеннических действий должны постоянно эволюционировать, чтобы продолжать эффективно поддерживать экономическую безопасность компании и успевать за постоянно растущими стандартами сервиса для клиентов», – сказал Константин Зайцев, руководитель управления предварительных проверок убытков.

«Задача противодействия мошенничеству становится особенно актуальна в свете пандемии. В ситуации, когда доходы населения падают, а долги по кредитам растут, появляется вероятность, что человек начнет искать источник «легких» денег. Внедрив систему SAS, «Альфастрахование» не только выявит неблагонадежных клиентов, сократит затраты на мошеннические выплаты и сэкономит время экспертов, но и покажет мошенникам, что даст им достойный отпор», – отметил Эдуард Саргсян, старший консультант по аналитическим решениям для страхового сектора «SAS Россия / СНГ».