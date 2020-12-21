Спецпроекты

ВШМ СПбГУ подключилась к платформе «Мегафон облако»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) получила возможность пользоваться платформой «Мегафон облако»: виртуальный дата-центр станет фундаментом для масштабирования высокотехнологичных цифровых услуг на базе облачных решений. Это первое сотрудничество платформы с образовательной площадкой.

Доступ к сервису будет предоставлен студентам лаборатории <5G_Dream_Lab>, базирующейся в кампусе «Михайловская дача».

«Благодаря плодотворному сотрудничеству с компанией, на базе кампуса «Михайловская дача» команды студентов-менеджеров и программистов создают цифровые услуги и решения на основе технологии 5G. Мощности платформы «Мегафон облако» позволят увеличить скорость работы команд, наши лаборанты смогут разрабатывать и тестировать продукты любой сложности, не боясь наткнуться на ошибки системы и потерю данных», — рассказал руководитель лаборатории <5G_Dream_Lab> Ростислав Сперанский.

«Мегафон облако» проектировалось под различные сценарии – от традиционного IaaS до инновационных сервисов для разработки и Data Science. Выделенной мощности платформы достаточно для одновременной работы десяти команд экспериментальной лаборатории. Гибкость и надежность решения позволит студентам сфокусироваться на ключевых задачах», — отметил Александр Осипов, руководитель по облачным платформам и инфраструктурным решениям Мегафона.

Цифровая Лаборатория <5G_Dream_Lab> — совместный проект ВШМ СПбГУ и компании «Мегафон». Студенты СПбГУ, объединенные в междисциплинарные команды, изучают инструменты и подходы к разработке IT-продуктов, создают и тестируют свои решения на основе высокотехнологичного оборудования 5G.



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