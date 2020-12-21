В новой версии VDI-решения «СКАЛА-Р ВРМ» 1.90 доступна публикация Windows-приложений

«СКАЛА-Р» объявила о выпуске обновления системы управления программно-аппаратным комплексом и VDI-решения «СКАЛА-Р ВРМ».

Теперь СКАЛА-Р ВРМ 1.90 позволяет реализовать максимально широкий набор сценариев консолидации рабочих мест пользователей: к доступным в предыдущих версиях сценариям публикации рабочих столов и терминальных сессий добавилась возможность публикации приложений.

С помощью клиента «СКАЛА-Р ВРМ» пользователи могут подключиться к опубликованным приложениям и взаимодействовать с ними так, как если бы они запустили выбранные приложения локально на своем компьютере. Такой подход дает возможность работать с приложениями Windows на ОС Linux или использовать несколько приложений, которые не могут быть одновременно установлены на одном ПК.

Также в рамках релиза 1.90 VDI-решение «СКАЛА-Р ВРМ» получило возможность разграничения доступа пользователя к объектам и ресурсам компании в зависимости от типа подключения — локального или внешнего. Это дает администратору возможность настроить доступность пулов рабочих столов и терминальных серверов в зависимости от типа подключения пользователя, а также задать отдельные политики по использованию устройств в удаленной сессии.

В версии 1.90 программного обеспечения «СКАЛА-Р Управление» продолжены начатые ранее улучшения системы уведомлений. Главный акцент сделан на информативности уведомлений и удобстве их обработки. Теперь администратор может отслеживать историю обработки уведомлений, менять их статусы, оставлять комментарии. Также в универсальную систему управления виртуализацией добавлен ряд функций, направленных на улучшение работы с шаблонами и образами виртуальных сред. Одна из наиболее значимых — возможность дозагрузки шаблона виртуальной среды в случае разрыва соединения с внешним хранилищем шаблонов. Это позволяет при повторном создании виртуальной среды продолжить загрузку шаблона именно с того места, на котором произошел разрыв соединения.

Антон Карасёв, директор по продукту «СКАЛА-Р ВРМ», отметил: «В этом обновлении мы реализовали целый ряд последовательных улучшений, которые обеспечат администраторам максимальное удобство эксплуатации программно-аппаратного комплекса СКАЛА-Р. А благодаря поддержке публикации Windows-приложений, администраторы СКАЛА-Р ВРМ получили возможность автоматизировать процесс администрирования приложений и еще более гибко организовывать рабочие места пользователей. Благодаря обновлению программного обеспечения СКАЛА-Р до версии 1.90 наши заказчики получили самое современное промышленное решение с высокими показателями надёжности и удобства использования».