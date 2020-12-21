Спецпроекты

Syssoft защитила корпоративную сеть компании «Курьер сервис экспресс»

Безопасность Новости поставщиков Интеграция Внедрения Ритейл Логистика

Syssoft («Системный софт»), центр экспертизы в области подбора и поставки программного обеспечения, завершила внедрение продуктов Eset для защиты инфраструктуры компании «Курьер сервис экспресс», специализирующейся на доставке грузов и корреспонденции.

Главной задачей проекта была многоуровневая защита корпоративной сети и данных компании, так как «Курьер сервис экспресс» работает с персональными данными клиентов, строго соблюдая их защиту. Для этого было выбрано решение Eset Secure Enterprise, которое обеспечивает наивысший уровень защиты рабочих станций в корпоративной сети и серверов на разных платформах. Решение защищает рабочие станции как от известных вирусов, так и от тех, которые еще не внесены в специальные антивирусные базы.

«Во всем мире постоянно растет количество инцидентов, связанных с информационной безопасностью. Коронавирус лишь увеличил активность злоумышленников, которые пытаются любыми способами проникнуть в корпоративные сети и завладеть информацией. С этой проблемой можно бороться благодаря комплексным и современным программным средствам. Поэтому мы остановились на Eset Secure Enterprise. Это решение может обеспечить эффективную защиту корпоративной ИТ-инфраструктуры без снижения производительности. Благодаря специалистам Syssoft, с которыми мы сотрудничаем не первый год, в компании развернута защита на 1,4 тыс. рабочих мест», — сказал Андрей Жезлов, руководитель управления департамента информационных технологий КСЭ.

Решение Eset Secure Enterprise также способно эффективно защищать файловые и почтовые сервисы на разных платформах. Еще одно преимущество платформы — сетевая защита на уровне HTTP- и FTP-шлюзов, что не только повышает безопасность и управляемость системы, но и обеспечивает оперативную работу для многофункциональных систем с большим объемом входящего трафика.

«Для сферы логистики критически важно, чтобы все критичные клиентские данные были под защитой — из этого складывается не только оперативное и качественное распределение грузов, но и репутация компании. Поставленные в «Курьер сервис экспресс» облачные и эвристические технологии Eset повысят безопасность данных пользователей компании при минимальном влиянии на производительность системы», — сказал Владимир Митрофанов, менеджер по продажам компании Syssoft.

Другие материалы рубрики

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта

«Ростелеком» отказывается от импортных серверных Linux в пользу российской «Ред ОС»

«М.видео» и «Эльдорадо» перешли на российскую Java

Market.CNews впервые в России опубликовал рейтинг и мишень RPA-систем

ФСИН установила на тысячи ПК «Мой офис» и российский Linux «Альт»

ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие гаджеты и сервисы 2020 года: выбор ZOOM

Обзор ноутбука HP ProBook x360 435 G7: деловой трансформер

Техноблог

Можно ли подать в суд на производителя, если его чехол не защитил смартфон?

Обзор Roborock S6 MaxV: мощный робот-пылесос с камерой

Показать еще

Наука

Чудеса адаптации: роботы приспосабливаются, меняя форму и даже походку

Кремний не вечен: новый сплав обещает прорыв

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее
Показать еще
«АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений «АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию