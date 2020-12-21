Резидент «Сколково» зарегистрировал систему компьютерного зрения для лучевой диагностики

«Кэременторэйай», резидент кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», зарегистрировала в Росздравнадзоре в качестве медицинского изделия программное обеспечение «Система нейросетевая Care Mentor АI» (регистрационное удостоверение РЗН 2020/11137).

Система компьютерного зрения анализирует медицинское лучевое изображение, определяет вероятности патологий и визуализирует находки. Такой режим позволяет врачам быстрее концентрироваться на «зонах интереса» в рентгенологических исследованиях, сокращать время на принятие финального диагностического решения, и, как следствие, повышать персональную эффективность и производительность. Система Care Mentor AI может применяться для автоматизации диагностического процесса в масштабах отделения и всей медицинской организации.

Илья Плиско, генеральный директор компании «Кэременторэйай», сказал: «Для нас получение регистрационного удостоверения — знак большого доверия со стороны государства к AI-сервисам в общем и к нашей платформе в частности. Теперь мы можем полноценно работать с государственными клиниками, больницами и поликлиниками и помогать врачам на всей территории Российской Федерации, снимая с них часть рутинной работы. Наш сервис автоматически составляет рабочий лист врача с предсказанием патологий».

Состоятельность системы с технической и функциональной точек зрения была доказана в ходе эксперимента по использованию инновационных технологий в области компьютерного зрения для анализа медицинских изображений, технических и клинических испытаний, а также в ходе применения в системе здравоохранения Москвы. После получения регистрационного удостоверения, компания готова к масштабированию своих технологий, в том числе и на федеральном уровне в рамках выполнения национального проекта по цифровизации здравоохранения.

Юлия Щеглова, проектный менеджер кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», отметила: «Получение регистрационного удостоверения Росздравнадзора - серьезный прорыв для компании Care Mentor AI и еще один значимый шаг на пути к цифровизации российской медицины с использованием искусственного интеллекта. Платформа резидента Фонда станет незаменимым помощником рентгенологов, поможет врачам быстрее и точнее анализировать изображения, что так важно сейчас в период пандемии».