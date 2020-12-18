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Подключение сервиса электронных заказных писем Почты России доступно через банковское приложение

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Подключение к сервису электронных заказных писем «Почты России» и их получение стало доступно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Ранее электронные заказные письма можно было активировать и получать на только сайте zakaznoe.pochta.ru, в мобильном приложении «Почты России» и на портале «Госуслуги».

«В период пандемии мы проделали большую работу, чтобы наши клиенты могли получить большинство необходимых государственных сервисов и услуг в удобном и актуальном в текущей ситуации онлайн-формате. Так, в кратчайшие сроки мы обеспечили возможность заполнения профиля клиентов данными с ʺГосуслугʺ, упростили процесс подтверждения дохода и занятости при получении потребительских кредитов, внедрили возможность использования данных цифрового профиля при подаче заявок на ипотеку. А сегодня благодаря сотрудничеству с одним из наших ключевых клиентов и партнёров — ʺПочтой Россииʺ — сделали доступным для наших клиентов сервис электронных заказных писем — их получение стало доступно в «Сбербанк онлайн». Уверены, что новый сервис будет высоко востребован нашими клиентами, ведь из них уже более 64 миллионов регулярно пользуются этим мобильным приложением», - сказал Кирилл Царёв, заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка.

Чтобы начать получать заказные письма в приложении «Сбербанк онлайн», необходимо открыть раздел «Настройки» и выбрать опцию «Государственные уведомления». После этого пользователям предложат авторизоваться через «Госуслуги». Если аккаунта на «Госуслугах» нет, его можно будет сразу создать в приложении.

«Электронные заказные письма — это в первую очередь удобный сервис для наших клиентов. И нам важно, чтобы у них была возможность подключить услугу максимально комфортным способом. На сегодняшний день есть уже четыре варианта подключения, и мы планируем продолжать расширять этот список», - сказал Анатолий Кириенко, заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу и социальным услугам.

Сервис позволяет получать заказные письма от судов, ФССП, ГИБДД, Пенсионного фонда РФ, ФНС, различных региональных государственных структур, а также от юридических лиц.

Отправлять электронные заказные письма можно на сайте zakaznoe.pochta.ru и в мобильном приложении «Почты России». Отправка доступна по всей России, получение — в 81 регионе страны. В 2020 году более 100 млн заказных писем отправлено в электронном виде.

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