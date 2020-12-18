Mail.ru Group стала партнером Miele по цифровой трансформации бизнеса

Mail.ru Group и Miele заключили стратегическое партнерство в области цифровой трансформации бизнеса. Команда Mail.ru Group на базе своих технологий и наработанного опыта будет помогать Miele автоматизировать ключевые процессы, включая маркетинг и HR, а также обучать сотрудников партнера работе с цифровыми инструментами.

В рамках сотрудничества компании планируют использовать решения на базе больших данных, искусственного интеллекта, облачных и других технологий и практик для развития бизнеса и сотрудников Miele.

«Mail.ru Group обладает широкой экспертизой в области цифровизации. Экосистема бизнес-решений, которую мы развиваем, позволяет сделать эффективнее множество процессов — от коммуникаций внутри компании до разработки уникальных предложений для клиентов. Мы рады стать партнером Milele по цифровизации: уверены, что наше сотрудничество и комплексный подход к применению технологий поможет повысить продуктивность и конкурентоспособность бизнеса нашего партнера», – прокомментировала Любовь Пшеничникова, директор по развитию стратегических партнерств, коммерческий департамент Mail.ru Group.

«Ключевое условие повышения эффективности инвестиций в развитие бизнеса и отдачи от них — это системный подход к гипотезам и экспериментам. Мы рады расширить партнерство с Mail.ru Group, которая разделяет этот взгляд и предоставляет технологическую базу для решения наших задач», — отметил Сергей Моисеев-Либерман, руководитель отдела цифровых технологий и управления качеством обслуживания клиентов, Miele СНГ.

Ранее компании уже сотрудничали в области предиктивной аналитики. Команда сервиса PREDICT, разработанного Mail.ru Group, провела профилирование аудитории покупателей бытовой техники Miele и составила ее портрет. Полученные данные компания использует в маркетинге и продажах.