Спецпроекты

Mail.ru Group стала партнером Miele по цифровой трансформации бизнеса

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group и Miele заключили стратегическое партнерство в области цифровой трансформации бизнеса. Команда Mail.ru Group на базе своих технологий и наработанного опыта будет помогать Miele автоматизировать ключевые процессы, включая маркетинг и HR, а также обучать сотрудников партнера работе с цифровыми инструментами.

В рамках сотрудничества компании планируют использовать решения на базе больших данных, искусственного интеллекта, облачных и других технологий и практик для развития бизнеса и сотрудников Miele.

«Mail.ru Group обладает широкой экспертизой в области цифровизации. Экосистема бизнес-решений, которую мы развиваем, позволяет сделать эффективнее множество процессов — от коммуникаций внутри компании до разработки уникальных предложений для клиентов. Мы рады стать партнером Milele по цифровизации: уверены, что наше сотрудничество и комплексный подход к применению технологий поможет повысить продуктивность и конкурентоспособность бизнеса нашего партнера», – прокомментировала Любовь Пшеничникова, директор по развитию стратегических партнерств, коммерческий департамент Mail.ru Group.

«Ключевое условие повышения эффективности инвестиций в развитие бизнеса и отдачи от них — это системный подход к гипотезам и экспериментам. Мы рады расширить партнерство с Mail.ru Group, которая разделяет этот взгляд и предоставляет технологическую базу для решения наших задач», — отметил Сергей Моисеев-Либерман, руководитель отдела цифровых технологий и управления качеством обслуживания клиентов, Miele СНГ.

Ранее компании уже сотрудничали в области предиктивной аналитики. Команда сервиса PREDICT, разработанного Mail.ru Group, провела профилирование аудитории покупателей бытовой техники Miele и составила ее портрет. Полученные данные компания использует в маркетинге и продажах.

Другие материалы рубрики

«Динамо» попыталось отобрать у «Крока» 300 млн руб., но в итоге само заплатит 25 миллионов

Власти дали миллиард на цифровые материалы для школ

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта

ДИТ Москвы исполнил бюджет на 70%, но получил почти 80 миллиардов на 2021 год

На «Эльбрусах» начали работать ресурсоемкие популярные игры. Видео

Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Roborock S6 MaxV: мощный робот-пылесос с камерой

Обзор беспроводных зарядных устройств Moshi: Otto Q, Porto Q 5K и Lounge Q

Техноблог

Исследование: шпионить за нами могут даже роботы-пылесосы

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал

Показать еще

Наука

Кремний не вечен: новый сплав обещает прорыв

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее

Найден способ получить кислород на Марсе
Показать еще
Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию