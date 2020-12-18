«Крок» предлагает автоматизировать систему поддержки сотрудников по вопросам благополучия

«Крок» представила новое ИТ-решение, которое полностью автоматизирует программу поддержки здоровья и благополучия сотрудников, делая ее стандартной корпоративной услугой. Система поможет сохранить стабильность бизнеса особенно в период пандемии и при удаленном формате работы. В основе продукта – собственная методология «Крок», которая успешно масштабирована на многоаспектную социальную политику компании.

Весной 2020 года «Крок» один из первых запустил корпоративную горячую линию «HotLine Croc» для консультирования и оказания оперативной помощи сотрудникам по вопросам COVID-19. Компания разработала и успешно апробировала внутренний алгоритм действий, который лег в основу уникальной методологии. По мере развития ее применение расширилось и охватило широкий круг тем: от здоровья и безопасности до личного и профессионального развития. Например, в «HotLine Croc» теперь можно быстро получить любую консультацию по профилактике вирусных инфекций, спортивным занятиям, обучению.

«В начале пандемии появилось очень много новых задач. Нужно было проводить дезинфекцию в офисе, доставлять заболевшим кислородные баллоны, давать консультации по медикаментам, обеспечивать сотрудников масками и прочее. Мы писали памятки, составляли чек-листы, дневники для ведения сотрудниками. Это научило нас классифицировать обращения и быстрее давать обратную связь. Все эти разноплановые действия сформировали методологию, которая в итоге расширилась до комплексной программы поддержки благополучия сотрудников», - говорит Любовь Трунина, директор по административно-кадровым вопросам и социальной политике ИТ-компании «Крок».

Методология позволила автоматизировать процессы на основе платформы управления сервисами компании (ESM), включив их в единую систему службы поддержки персонала. Это повысило скорость реакции на обращения, помогло собирать статистику и анализировать качество услуг. Новая технология легко масштабируется и может быть внедрена в компаниях любого уровня.

«Сегодня фокус на здоровье, которое гораздо больше влияет на скорость бизнеса и производительность, чем забытые пароли и заблокированные учетки. Автоматизировать можно любой процесс, и система поддержания благополучия не исключение. ИТ в буквальном смысле помогают поддерживать здоровье. Принимая во внимание, что по данным KPMG более 50% компаний в России готовы оставить 15-30% работников на удаленке, востребованность в роботизированной поддержке сотрудников по широкому кругу жизненно важных вопросов будет только расти. И Service Desk совместно с организационными изменениями может дать уверенность в том, что сотрудники всегда быстро получают ответы», - рассказывает Мария Уколова, директор департамента информационных технологий ИТ-компании «Крок».

Предложенная автоматизированная система поддержки сотрудников по вопросам благополучия вошла в пул антиковид-методик рабочей группы по цифровому безопасному офису Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий и Торгово-промышленной палаты РФ. Рабочая группа занимается разработкой предложений по использованию ИТ-решений для бизнеса в условиях пандемии.