Спецпроекты

Corpsoft24 получила государственный грант на систему мониторинга Rewtas

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Corpsoft24 по итогам конкурса «Социум-ЦТ» получила грант в размере 20 млн рублей от Фонда содействия инновациям на разработку и развитие системы Rewtas (Remote Employee Working Time Accounting System) для мониторинга и учета рабочего времени сотрудников на «удаленке».

Конкурс проводился для финансовой поддержки инновационных проектов, направленных на развитие цифровых сервисов, улучшающих качество жизни в режиме онлайн. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Согласно условиям конкурса, Фондом выделено 20 млн руб. гранта при условии, что не менее 5 млн руб. своих средств будет вложено компанией-получателем в разработку и развитие продукта.

Corpsoft24 планирует потратить полученные средства на разработку, покупку оборудования для предоставления услуги в формате SaaS и маркетинг. В частности, будет доработана логика решения, его интерфейс и интеграция с системой биометрической идентификации пользователей.

В отличие от большинства представленных на рынке решений, Rewtas предоставляет сотруднику возможность на свое усмотрение выбирать работы из доступного пула задач. Это создает для компаний возможности для введения системы KPI и роста положительной мотивации сотрудников.

Rewtas позволяет классифицировать задачи и работы по категориям, группам, видам, исполнителям, ролям, срокам исполнения. Назначить на ту или иную задачу ответственных исполнителей: конкретного сотрудника, группу или подразделение. Система дает возможность делегировать задания, назначать соисполнителей, контролировать текущую загрузку сотрудников, анализировать фактическую трудоемкость, получать прогноз времени выполнения комплексных работ и задач.

«Rewtas – продукт, не имеющий аналогов не только в России, но и в мире. На конкурс мы выбрали нашу самую перспективную разработку. Поддержка Фонда для нас очень важна, поскольку продукт почти готов, осталось его усовершенствовать и вывести на рынок. Пандемия показала, что часть сотрудников можно смело перевести на удаленную работу без потери эффективности. Благодаря Rewtas можно создать комфортные условия для совместного выполнения задач и ускорить цифровую трансформацию компаний», - отметил Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24.

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