Спецпроекты

Техносерв Cloud и Data Pro предоставили виртуальную инфраструктуру для Digivas

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Техносерв Cloud и DataPro реализовали совместный проект по созданию виртуальной инфраструктуры для компании Digivas, специализирующейся в области интерактивных маркетинговых инструментов и геймификации.

Digivas остановили свой выбор на виртуальном дата-центре облачного провайдера Техносерв Cloud. Компания задействует мощности облака для оказания своим клиентам основных услуг – предоставления доступа в интернет, платформы безопасности биллинговых операций, маркетинговой платформы для защищенного управления цифровыми приобретениями. Также Digivas разместил в облаке официальный сайт проекта.

«Мы являемся официальным представителем ведущей международной компании в сфере высоких технологий Upstream. Для нас важно поддерживать гарантированное качество услуг, поэтому мы обратились к лидерам отечественного IaaS-рынка – компаниям DataPro и Техносерв Cloud», – сказала Анна Онэр, генеральный директор «Дидживас».

«Мы хорошо понимаем требования наших клиентов к высокой надежности и отказоусточивости оборудования для эффективного решения их бизнес-задач. ЦОД Data Pro сертифицирован на соответствие стандарту Uptime Institute Tier III, включая сертификат на операционную устойчивость. Предоставляемая в сотрудничестве с Техносерв Cloud облачная платформа построена на программно-аппаратном комплексе производства таких ведущих компаний, как HP, VMware, Microsoft, что гарантирует ее высокое качество», – прокомментировал Алексей Солдатов, генеральный директор российского оператора коммерческих ЦОД DataPro.

«Совместно с DataPro мы предоставляем нашим партнерам качественную и высокопроизводительную инфраструктуру для быстрого доступа к их сервисам. Облачный дата-центр помогает заказчикам оптимизировать финансовые и временные затраты за счет сокращения издержек на создание и поддержание собственной ИТ-инфраструктуры. Наши эксперты обеспечивают полное техническое сопровождение в режиме 24/7», – подчеркнул Михаил Блинов, руководитель Техносерв Cloud.



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