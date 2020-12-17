«Ред софт» и НТЦ «Альфа-Проект» подтвердили совместимость продуктов

В целях развития технологического сотрудничества компании «НТЦ Альфа-Проект» и «Ред софт» провели тестирование своих продуктов. По итогам была подтверждена совместимость и корректность работы линейки средств криптографической защиты «MS_KEY K» - «АНГАРА» (производства «НТЦ Альфа-Проект») на операционной системе РЕД ОС (производства «Ред софт»).

РЕД ОС – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

СКЗИ «MS_KEY K» - «АНГАРА» – линейка средств криптографической защиты. Поддерживает работу с действующими российскими криптографическими стандартами: ГОСТ Р 34.12-2015, ГОСТ Р 34.13-2015, ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012. Поддерживает как работу со встроенной криптографией с неизвлекаемым ключом, так и защищенное хранение ключей внешних систем (КриптоПро CSP).

«В связи с тем, что в рамках импортозамещения госслужащие все чаще становятся пользователями отечественного ПО, в том числе РЕД ОС, защита их информации является для нас приоритетом. Совместимость средств криптографической защиты «MS_KEY K» - «АНГАРА» с нашей операционной системой обеспечивает клиентам сохранность и конфиденциальность их данных», - прокомментировал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Мы рады сотрудничеству с компанией ««Ред софт»». «НТЦ Альфа-Проект» и «Ред софт» объединяет общая цель – создание продуктов для российского потребителя, которые соответствуют требованиям регуляторов IT-безопасности. Поэтому совместное использование аппаратных средств криптографической защиты информации «MS_KEY K» - «АНГАРА» с операционной системой «РЕД ОС» - это правильный шаг к созданию безопасной инфраструктуры», — прокомментировал Николай Кашин, менеджер продукта «НТЦ Альфа-Проект», входящей в ГК «Мультисофт».