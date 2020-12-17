Спецпроекты

На Урале освоили выпуск оборудования для интернета вещей

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

МТС подключит к энергоэффективной сети интернета вещей устройства научно-технического объединения «Автоматика-НТОА» и приборостроительной компании «Схемотехника-центр».

Компания оснастит выпускаемые датчики SIM-чипами NB-IoT (Narrow Band IoT). Это повысит энергоэффективность устройств, позволив им работать до десяти лет без замены батареи, обеспечит улучшенное проникновение сигнала и безопасность. Изготовленные на Урале приборы учёта и контроля, после установки sim-карты, могут использоваться для решения задач в рамках программ «Умный дом» и «Умный город» в сети NB-IoT МТС.

Научно-техническое объединение Автоматика – НТОА выпускает разнообразные датчики для решений Smart City: они могут определять наличие пешеходов на переходах и траекторию их движения, подсчитывать количество людей в помещениях и общественном транспорте, включать или выключать уличное освещение по необходимости и оповещать о входе в опасную зону.

Приборостроительная компания «Схемотехника-центр», выпускающая продукцию под маркой «Импульс», производит целую линейку приборов учёта и контроля для частных и многоквартирных домов, предприятий жилищно-коммунальной сферы и энергоснабжающих организаций: датчик открытия дверей и окон, счетчик газа диафрагменный, датчик вскрытия люков, датчики дыма, CO, CO2, датчик протечки, LBS-трекер и систему мониторинга состояния асинхронных электродвигателей.

Сеть NB-IoТ позволит устройствам работать до 10 лет без замены батареи, обеспечит надежную связь даже в местах, труднодоступных для привычных GSM сетей (2G, 3G, 4G), таких как подвалы, трубы, закрытые короба в подъездах. Она также обеспечивает полную безопасность связи и не подвержена внешним воздействиям, в отличие от аналогичных LPWAN.

«NB-IoT была специально разработана для устройств в сегментах ЖКХ, недвижимости и Smart City, поэтому учитывает все особенности: как правило, к таким датчикам сложно подобраться, они часто установлены в местах, где могут быть серьезные помехи для связи. NB-IoT решает все эти проблемы. Важно, что для работы с сетью, не нужно никаких дополнительных настроек и регистраций: так как МТС развернула покрытие более чем в 70 регионах, в том числе на всей экономически используемой территории Свердловской области, достаточно просто вставить SIM-карту или оборудовать устройство SIM-чипом прямо на заводе. Мы рады сотрудничеству с отечественными производителями устройств, это позволило МТС предложить своим клиентам готовые, так называемые, «коробочные» решения для различных задач и поможет упросит процесс цифровизации для российских компаний», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.



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