МТС и Microsoft подключили NB-IoT к глобальной платформе интернета вещей

МТС и Microsoft подписали соглашение о развитии российского рынка интернета вещей. Об этом сообщили вице-президент по облачным и цифровым решениям МТС Дмитрий Халин и президент Microsoft в России Кристина Тихонова в ходе конференции Microsoft Hybrid Cloud.

Компании интегрируют глобальную платформу Microsoft Azure IoT Central и крупнейшую в России сеть интернета вещей NВ-IoT от МТС, а также начнут предоставлять доступ к сервису для управления устройствами интернета вещей Microsoft Azure IoT Hub через провайдера облачных сервисов #CloudMTS. Клиенты также получат возможность реализовать гибридные сценарии с использованием граничных вычислений, когда потоки данных проходят первичную обработку в месте их генерации. Благодаря партнерству российские компании смогут создавать IoT-решения с одновременным использованием локальных мощностей инфраструктуры МТС и глобального облака Microsoft Azure и при этом иметь возможность выбирать, где хранить данные телеметрии.

Российские разработчики IoT устройств для сети NB-IoT получат доступ к платформе Azure IoT Central. Теперь российские компании смогут разрабатывать и запускать гибко масштабируемые IoT-системы в локальных средах и труднодоступных местах, имея при этом доступ к продвинутым сервисам облака Microsoft Azure. Это позволит упростить и удешевить создание «умных» устройств и IoT-сервисов, а также ускорить их вывод на российский и глобальные рынки. Кроме того, планируется создание специального маркетплейса для производителей, разрабатывающих решения на основе NB-IoT Development Kit МТС и Azure IoT Central.

Реализация гибридных сценариев позволит снизить время отклика сети. Это станет особенно заметно по мере распространения сети 5G и решений на ее основе, где задержка не должна превышать трех-четырех миллисекунд. Комбинация сети пятого поколения, обработки данных на территории страны и доступ к современным облачным инструментам Microsoft позволят развивать телемедицину, использовать AR/VR технологии, беспилотный транспорт, удаленное управление высокоточными роботами и дронами.

Компании, которым уже сейчас необходим моментальный отклик сети, смогут реализовать гибридные сценарии с использованием граничных вычислений Azure IoT Edge и локализованных сервисов Azure Stack из облака #CloudMTS. Обработка данных непосредственно в месте их генерации помогает уменьшить объем передаваемой в ЦОД информации и, таким образом, снизить время отклика сети и нагрузку на сеть и сервер. Такой сценарий будет востребован транспортными, промышленными и медицинскими компаниями, которые работают с массивами данных от IoT датчиков и должны моментально реагировать на чрезвычайные ситуации.

«Мы рассчитываем, что соглашение поможет российскому рынку интернета вещей восстановиться после спада в 2020 году. Российские разработчики IoT-устройств получат новые возможности для развития и продвижения своих продуктов, что в перспективе трех лет может привести к кратному увеличению числа «умных» устройств. К концу 2023 года мы ожидаем увидеть более 10 миллионов NB-IoT подключений. Мы также прогнозируем, что в перспективе пяти лет российский рынок граничных вычислений будет расти в среднем на 30% в год, а рынок интернета вещей – на 15%», – отметил вице-президент МТС по облачным и цифровым сервисам Дмитрий Халин.

«Быстрое изменение бизнес-потребностей заказчиков, сложность реализации новых проектов в текущей инфраструктуре, формирует потребность в гибридных сценариях, которые особенно актуальны в России. Microsoft и MTC сотрудничают в этом направлении с 2018 года, когда в дата-центре МТС была развернута гибридная инфраструктура Microsoft Azure на базе Azure Stack Hub, – подчеркнула Кристина Тихонова, президент Microsoft в России. – Расширение нашего партнерства в направлении IoT откроет новые возможности для развития бизнеса разработчиков IoT-решений, позволит обеспечить растущий спрос российских компаний на устройства и сервисы интернета вещей и будет способствовать развитию рынка, что позитивно скажется на экономическом климате в целом».